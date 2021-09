Sevilla FC - RB Salzburgo: Inicio ilusionante contra un rival imparable en su liga

El Sevilla FC inicia su séptima participación en la fase de grupos de la Liga de Campeones con ganas de hacerlo con buen pie en el camino hacia los octavos de final, aunque su primer obstáculo es el RB Salzburgo, un rival que llega el martes al Ramón Sánchez-Pizjuán con un pleno de siete victorias en la liga austríaca.

El equipo que entrena Julen Lopetegui también arrancó bien en LaLiga, con dos triunfos y un empate, pero afronta la cita menos rodado tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales y el conflicto suscitado entre los clubes y la Conmebol.

Esto motivó que la formación hispalense no jugase este fin de semana al quedar aplazado el partido de la cuarta jornada en el Sánchez-Pizjuán ante el FC Barcelona, lo que propició que el club organizara el pasado jueves un amistoso ante el Deportivo Alavés en el mismo escenario para evitar estar tanto tiempo sin competir.

Los sevillistas disputaron su último partido oficial el pasado 28 de agosto, contra el Elche CF (1-1), y desde entonces hasta once jugadores se fueron con sus respectivas selecciones -los argentinos Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Papu Gómez, los serbios Marko Dimitrovic y Nemanja Gudelj, los marroquíes Yassine Bono, Munir El Haddadi y Youssef En-Nesyri, el sueco Ludwig Augustinsson, el danés Thomas Delaney y el francés Jules Koundé-.

Todos se entrenan ya a las órdenes del técnico guipuzcoano, los últimos los argentinos, que lo hicieron el sábado por primera vez tras su marcha, y en principio los once están en condiciones físicas. No obstante, el centrocampista Gudelj será baja segura, al igual que el extremo diestro neerlandés nacionalizado marroquí Oussama Idrissi, quienes no fueron inscritos por el club para esta fase de la competición.

Con estas salvedades, Lopetegui puede contar con toda la plantilla después de que el extremo argentino Lucas Ocampos trabaje ya desde hace días al ritmo de sus compañeros tras superar una lesión que le ha impedido estrenarse aún esta temporada.

El mediapunta Óliver Torres es otro de los que ha superado las molestias físicas que le han tenido mermado desde hace semanas, con lo que el técnico vasco tendrá para elegir, aunque todo hace indicar que no reservará a nadie de los jugadores básicos de su esquema.

Entre ellos el propio Ocampos, que lucha por un puesto por la titularidad con el entonado Óscar Rodríguez, en misiones ofensivas y el central Koundé, éste otra vez centrado en el Sevilla FC tras la posibilidad de que esta pretemporada dejara la plantilla en el mercado de verano por el interés que tenían en él en el fútbol continental.

Este primer partido europeo del curso podrán presenciarlo algo más de veintiséis mil espectadores, después de que la Junta de Andalucía autorizara cubrir el sesenta por ciento del aforo de Sánchez-Pizjuán al relajar la medidas sanitarias en prevención de la pandemia.

A este estadio llegan los ganadores de las últimas ocho temporadas de la liga austriaca y que han sumado 21 puntos de 21 posibles en la presente campaña, en la que han anotado 19 goles a favor y sólo concedido uno en contra.

Con estos imponentes números, y con el sueño de clasificarse para octavos de final de la 'Champions' por primera vez, llega el equipo dirigido por el alemán Matthias Jaissle, el combinado alpino afronta el año con las bajas de dos de sus principales estrellas, el prometedor delantero Patson Daka, autor de 34 tantos en la temporada 2020/21, y el mediocentro Enock Mwepu, que se marcharon el pasado verano a los ingleses Leicester City y Brighton & Hove Albion, respectivamente.

Con una clara apuesta por la formación de jóvenes talentos, las principales armas del RB Salzburgo contra el conjunto de Julen Lopetegui serán el siempre activo centrocampista estadounidense Brenden Aaronson y la pareja ofensiva de Benjamin Sesko y Karim Adeyemi, que cuentan con 6 y 7 goles esta temporada en sus respectivos casilleros.

Capaz de lo mejor en competición doméstica y de lo peor en Europa, el equipo austríaco buscará resolver sus problemas defensivos para sacar un buen resultado que les permita encarrilar su continuidad en la presente Liga de Campeones, pero uno de sus centrales, Maximilian Wöber, salió con una dolencia del último partido de la competición doméstica y no se tiene claro que el exsevillista juegue en la que fue anteriormente su casa.

El defensa austríaco, de 23 años, estuvo en el Sevilla FC en 2019 procedente del fútbol neerlandés en una fugaz etapa en la que no completó una temporada y de la que se fue a su actual equipo, el RB Salzburgo, por lo que ahora vuelve a la capital andaluza con ganas de forzar su presencia en el equipo.

- Alineaciones probables:

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Suso, Rakitic o Pau Gómez, Óscar Rodríguez u Ocampos; y En-Nesyri.

RB Salzburgo: Kohn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Seiwald, Camara, Capaldo; Sucic; Sesko y Adeyemi.

Árbitro: Aleksei Kulbakov (Bielorrusia).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 18.45 (M+Liga de Campeones)