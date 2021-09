Real Betis-Celtic (4-3): Despierta con un hambre voraz de la siesta inicial

El Real Betis se llevó los tres puntos en su estreno este curso en la Europa League. Y eso pese a su peligrosa siesta inicial, propia de la hora del partido, que le costó un 0-2 que pudo ser peor en media hora que el Celtic dominó de cabo a rabo. Al menos, el golpe despertó a los locales, que reaccionaron de manera feroz y voraz, igualando antes del descanso por medio de Miranda y Juanmi, amén de meter la directa nada más volver de vestuarios con otro doblete vertiginoso de Borja Iglesias y el de Coín, apenas afeado en la recta final por un cabezazo de Ralston. Una gran remontada para seguir soñando en una competición que exigirá el máximo a la plantilla verdiblanca.

De inicio, la presión alta de los escoceses y su afán de mantener la posesión incomodaron a los de Pellegrini, hasta el punto de que una mala salida desde atrás, con despeje fallido de Montoya, propició la recuperación de Soro y el pase interior de Rogic para que Bravo tuviera que lanzarse a los pies de Jota, achicando agua los centrales heliopolitanos con apuros. Iniciaron dormidos el encuentro los anfitriones, que avisaron con un saque en largo del meta chileno para que Juanmi obligara a Joe Hart a abandonar su portería, aunque la acción estaba invalidada por fuera de juego. El caso es que no lograban los hispalenses imponer su ley, con demasiadas imprecisiones.

A los doce minutos, todo se revolucionó. Primero, Joaquín quebró a su par en el área y lo intento de zurda, pero el bloqueo de la zaga británica generó un contragolpe que culminó Jota con el pase de la muerte a su compañero Ajeti, que marcó a placer. El colegiado croata entendió que se había ayudado con la mano, aunque la revisión en la sala VOR demostró que no fue así, por lo que el gol acabó subiendo al marcador. Un jarro de agua fría que, como hizo justicia a lo que se estaba viendo sobre el verde, despabiló al Betis, que probó a Hart con sendos lanzamientos de Fekir y, sobre todo, con un cabezazo forzado (a la salida de un córner) de Guardado.

En el ecuador, el Celtic abrió brecha. Ajeti, una pesadilla para la adelantada zaga local, partió de su propio campo y salvó la entrada de Bravo, que no llega a rozarle, aunque el suizo deja la pierna y engaña a todos. Ni se revisó el penalti, que, al menos, sí sirvió para despertar a los de Pellegrini, que empezaron a inquietar de verdad a su oponente. Miranda se erigió en el instigador de la 'rebelión', sorprendiendo a Hart, primero, con un disparo (en vez de centrar) que repelió la base del poste y aprovechando, a renglón seguido, un rechace en el área, tras su buena combinación con Fekir, para batir por bajo al veterano cancerbero inglés. La reacción se completó apenas dos minutos después con un gran pase de Joaquín para el desmarque de Borja Iglesias, quien regala el empate a puerta vacía a Juanmi.

Intentaría la remontada el Betis antes del intermedio, si bien se quedaron a medias las intentonas del 'Panda' (que pidió penalti sin éxito) y el capitán. En la reanudación, Álex Moreno llegó a vestirse por unas molestias de Miranda que, finalmente, remitieron a tiempo, por lo que no hubo sustitución forzada al descanso.Una nueva fase, por cierto, en la que comenzó mandando de nuevo el Celtic, con pared entre Soro y Rogic que a punto estuvo de aprovechar Ajeti en el corazón del área local. Con todo, los hoy de azul no estaban dispuestos a repetir el error del arranque. Borja Iglesias, con un derechazo repelido por Hart, y el autor del 1-2, con un gran centro que no remachó por centímetros.

Se redimió el 'Panda' enseguida, esta vez a pase de Canales y con la espuela, el inicio de una nueva realidad que había comenzado a imponerse en el cuarto de hora final del primer tiempo. Así, sin solución de continuidad, Juanmi cruzó bien al palo contrario un balón suelto en el área tras un córner. Ni siquiera el cabezazo a la red de Ajeti a pase de Rogic al filo del 59 asustó, pues estaba el suizo en claro fuera de juego. Mucho más cerca anduvo el australiano en el 66, recibiendo en el segundo palo de Jota y mandando de primeras su zurdazo contra el palo. Un aviso que no cambió el guion de la contienda, remarcado con los cambios de Pellegrini para sostener la medular con Guido y Carvalho, aparte del de Álex por el renqueante Miranda.

A punto estuvo Borja de firmar la 'manita' en el 77, tras un pase de Ruibal a la espalda de la zaga y buena decisión del gallego, cruzando su lanzamiento en el mano a mano para que se marchara rozando el poste contrario. Turnbull, desde la frontal, y Ajeti, desde más cerca, tiraron de orgullo para el Celtic, impresionado por la espectacular remontada de un Betis que parecía noqueado en el ecuador de la primera mitad con el 0-2, pero que se llevó los tres primeros puntos de manera contundente, con un doble golpe muy seguido al mentón al filo del intermedio y otro nada más iniciarse la reanudación. Un resultado que, pese a la reacción también del Bayer Leverkusen en su feudo ante el Ferencváros (2-1), brinda el liderato del grupo a los heliopolitanos. Y eso que Ralston recortó distancias sobre la bocina al cabecear a bocajarro una falta lateral perfectamente evitable.



FICHA TÉCNICA.-

Real Betis: Bravo; Montoya, Edgar, Víctor Ruiz, Miranda (Álex Moreno 69'); Guardado (Guido Rodríguez 69'), Canales (Rober 81'); Joaquín (Aitor Ruibal 55'), Fekir (William Carvalho 69'), Juanmi; y Borja Iglesias.

Celtic FC: Hart; Ralston, Starfelt, Carter-Vickers, Juranovic; Soro (McCarthy 56'), Rogic, Turnbull; Montgomery, Jota y Ajeti.

Árbitro: Fran Jovic (croata). Amarilla a los locales Guardado, Fekir, Aitor Ruibal y Álex Moreno, así como a los visitantes Soro y Carter-Vickers.

Goles: 0-1 (15') Ajeti; 0-2 (28') Juranovic, de penalti; 1-2 (32') Miranda; 2-2 (34') Juanmi; 3-2 (50') Borja Iglesias; 4-2 (54') Juanmi; 4-3 (87') Ralston.

Incidencias: Encuentro de la primera jornada del Grupo G de la Europa League, disputado en el Benito Villamarín de Sevilla ante 30.893 espectadores.