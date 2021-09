Castro: "A los americanos no los trae nadie, vinieron solos"... Y los documentos que demuestran lo contrario.

La solicitud de una junta general extraordinaria por 777 Partners (junto a Del Nido) el pasado mes de agosto ha reverdecido una lucha accionarial en el Sevilla FC que viene de lejos y que el pasado diciembre quedó adormecida por un tiempo gracias a las medidas cautelares impuestas por la Justicia. Habiendo sido retiradas estas, Del Nido ha vuelto a la carga con la ayuda de sus nuevos socios, 777 Partners, o más conocidos entre el sevillismo como los americanos.

Con este clima social, la maquinaria de uno y otro bando, lógicamente, ha comenzado a acelerarse con el objetivo de conseguir el mayor número de apoyos de cara a la próxima junta, la cual está aún sin convocar y que, visto lo visto, apunta a que dará cabida tanto a la ordinaria como a la extraordinaria.

En cualquier caso, lo que está claro es que tanto unos como otros están siguiendo la actual guerra de guerrillas, filtrando información interesada y contando la verdad como más le conviene. Una delicada línea que complica la labor de cualquier periodista que guste tratar el tema sin posicionarse, pues casi siempre hay alguno que se beneficia de cualquier información que se publique al respecto entre los dos bandos enfrentados: el liderado por el presidente José Castro y el encabezado por el expresidente José María del Nido.

Al respecto, como resulta lógico, ha sido cuestionado el propio presidente Castro en estos días en la comida de la Tertulia Cisneros Palacios, un importante elenco de sevillismo que suele ser considerado por muchos como el senado del Sevilla FC. Allí, Castro, que era el invitado, trató diversos temas, como el empate a uno cosechado el pasado martes ante el Salzburgo. Un momento en el que aprovechó para defender los aciertos y posibles errores de Julen Lopetegui como técnico, así como el esfuerzo realizado a la hora de reforzar al equipo en este mercado tan complicado. "Hemos hecho un esfuerzo importantísimo en ser el equipo que más fichajes ha hecho esta temporada. Nos hemos gastado bastante dinero cuando otros clubes, la mayoría, no han reforzado a sus equipos porque estamos en unos momentos económicos delicados. Nosotros hemos fichado a seis jugadores, el esfuerzo está ahí", expresó Castro durante una tertulia en la que recordó en alguna que otra ocasión que era una conversación "entre amigos sevillistas".

Al margen de lo deportivo, varios de los tertulianos presentes le cuestionaron por la actual inestabilidad social, la presencia de los americanos en el club y la futura junta extraordinaria. Algo sobre lo que el presidente del Sevilla FC respondió y aprovechó para hacer algo de campaña. "Aquí hay algo que no engaña a nadie. Llevo ocho años en la presidencia. Cuando entré yo también era parte, porque era vicepresidente. Es evidente que veníamos de dos novenas posiciones y con una deuda importante. En los ocho años de mi presidencia, y yo no soy prepotente ni arrogante, siempre que digo mi presidencia me refiero a mi equipo, todos los que trabajan conmigo, hemos sido quinto, sextos, cuartos€ En mis ocho años de presidencia la gestión está ahí, los resultados están ahí, los cuatro títulos de Europa ganados están ahí. Eso no es discutible; no son palabras, son hechos. Que la gestión económica, social y deportiva está ahí", apostilló el utrerano sacando pecho de una gestión deportiva que ha seguido dando plata al club, algo innegable.

Una labor que, en sus propias palabras, ha conseguido pese al "atosigamiento continuo" sufrido por parte del bando opositor, el encabezado por Del Nido. Una afirmación en la que, seguramente, tampoco le falta razón al mandamás sevillista. Más dudas, en cambio, generan sus afirmaciones en la tertulia cuando se refiere a la forma de llegar de los americanos a Nervión: "El dinero de estos americanos, que no los trae nadie, vienen solos, aunque hay quien dice que los he traído yo. Aunque yo no los conozco. Es verdad que empezaron a comprar acciones, que era un número pequeño porque no afectaba a la sociedad en general, y siempre ha sido por el mismo motivo. Que hay una parte que continuaba comprando acciones con el interés inequívoco de hacerse dueño del Sevilla y eso no tiene discusión".

Y es que la historia de que los americanos llegaron solos a Nervión y que ni el presidente Castro, ni su grupo, los conocía chirría bastante, por no decir que no se corresponde con la realidad. Entre muchas cosas, porque ESTADIO Deportivo ha podido tener acceso a los contratos de sindicación de acciones por el que tanto Castro, Carolina Alés, Carrión... le cedieron acciones a 777 Partners para formar mayoría de control, amén del acuerdo para venderles el Sevilla FC o que formaran parte de la venta a un tercero en caso de no prosperar el acuerdo.

Es decir, que los americanos, para bien o para mal, no vinieron solos al Sevilla FC y que está más que comprobado que fueron las grandes familias sevillistas que hoy controlan la entidad quienes le dieron las llaves de Nervión. "Ese grupo que empezó a hablar con uno y con otro. Lo dije en la junta general de accionistas, por lo que lo puedo decir aquí. Ese tipo, que es un mentiroso absoluto, este Andrés tal (Blázquez) es un mentiroso. Y que iba engañando a las familias sevillistas, cuando nosotros sabemos pelearnos solos y ser capaces de llegar a acuerdos solos también cuando llega el momento del corazón y los sentimientos con el Sevilla FC", siguió argumentando Castro en la tertulia.

Sobre la presencia de los americanos en el consejo hasta que fueron expulsados en la junta del pasado diciembre, otra imprecisión: "En la junta general de accionistas, la asociación de pequeños accionistas fue quien solicitó que este señor, que entró en el consejo, no que estaba allí porque queríamos, sino porque tenía el porcentaje suficiente para estar en el consejo, solicitó que no continuara. Se votó que no continuara, pues no se puede tener a una persona dentro que no quiere el Sevilla FC pues va solo a unos intereses particulares". Y es que, a diferencia de lo expuesto, los americanos no disponían del número de acciones necesario para pedir la representación por proporcionalidad en el consejo del Sevilla FC, sino que su presencia allí se debía a un puro acuerdo.

Pese a ello, Castro acabó su intervención al respecto reconociendo que "es posible que nos equivocáramos", pues "no hay por qué no reconocer algún error". "Es evidente que los aciertos son mucho más que los errores (€). Nos hemos dado cuenta que tenemos que seguir los sevillistas gestionando el club y no esperar gente de fuera que no sabemos qué van a hacer. Y precisamente este grupo no tiene nada bueno; te lo aseguro. Mientras más lejos esté 777 del Sevilla FC, mucho mejor", añadió.

Por último, también tuvo palabras de manera indirecta para Del Nido: "La autocartera no solo la hemos pensado, sino que la hemos estudiado. Tenemos prevista una serie de cuestiones. Ahora el grupo, evidentemente, no quiere vender. ¿Por qué no quiere vender? La sociedad, con otra parte, que eso sí son sevillistas. O debían serlos... Aunque yo no creo que ningún sevillista solicite una junta general de accionista el día 12 de agosto, en plena planificación del equipo y a pocos días de comenzar LaLiga. Un sevillista no hace eso. Un sevillista espera a que llegue noviembre o diciembre, que es la junta ordinaria, que es cuando se puede hacer y decir, pues están en su pleno derecho. Lo más importante es la estabilidad y la estabilidad solo se consigue a fuerza de ser razonable y querer al club. Todos hemos trabajado, estamos trabajando ahora o lo harán después. Pero hay algo que es más básico: los triunfos, el crecimiento de la entidad en todos los órdenes: infraestructuras, deportivo, social... Todo eso hay que hacerlo con estabilidad, esa que no he tenido en ocho años. Ni la voy a pedir, que sería lo más lógico. Hay quien no quiere estabilidad, sino intereses propios. La estabilidad es la madre del crecimiento del Sevilla FC".

Y sobre la próxima junta, optimismo: "Afortunadamente no van a ganar en la junta; muy mal nos iría si así fuera. Ojalá no ocurra".

En definitiva, más de lo mismo. Demasiadas 'medias verdades' y mucha información comprometida que podría ir saliendo a la luz hasta que la junta (presumiblemente en diciembre) dicte nuevamente sentencia entre el sevillismo. Por suerte, nada afecta en lo deportivo por ahora.