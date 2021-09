"Alexis Sánchez podría irse a España; al Betis, al Sevilla..."

El chileno Alexis Sánchez no atraviesa por su mejor momento deportivo en el Inter. El atacante no arrancó la temporada de la mejor manera y, tras unos problemas físicos que le han impedido realizar pretemporada con normalidad, se ha visto resignado al banquillo en estas primeras fechas de la 21/22.

Ni un minuto le dio el técnico Simone Insaghi ante la Sampdoria, en la Serie A, ni contra el Real Madrid, en Champions, por lo que su situación llama bastante la atención en su país natal, Chile, donde los medios de comunicación no dejan de hacerse eco de ella y especular sobre un posible cambio de aires.

Sobre ello ha sido cuestionado el exfutbolista chileno Pato Yáñez, quien militara en el Betis entre 1987 y 1989. Quizá su pasado bético y su conocimiento de LaLiga (jugó también en el Valladolid y en el Zaragoza) es aquello que le ha empujado realizar esta curiosa declaración. Y es que Yáñez ve a Aléxis Sánchez con las trece barras del Betis, o defendiendo los colores del Sevilla FC.

"Ese nivel de jugadores tienen en su cabeza, en su mente, el no perder jerarquía y el no perder jerarquía es estar en instituciones grandes. El ego, porque ya ni siquiera es un tema económico", explica el 'Pato', quien lo compara con otro compatriota con pasado hispalense, el 'Pitbull' Medel: "No me llama la atención que siga en el Inter. Es más un tema de ego que económico, yo no lo veo haciendo como Gary Medel que se fue a un equipo inferior en el concierto italiano. Podría irse a España, al Betis, al Sevilla... En esa franja podría estar. Mentalmente le importa y demasiado el dónde estoy y lo que gano".