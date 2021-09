Los secretos del Panda, en el once estadístico de la Europa League.

El gallego Borja Iglesias fue uno de los nombres propios de la victoria del Betis por 4-3 frente al Celtic en el estreno europeo de la temporada para los verdiblancos, en el Benito Villamarín.

El delantero asistió generosamente a Juanmi para que el malagueño, prácticamente a placer, hiciera el gol del empate a dos antes del descanso y, luego, tras el paso por vestuarios, firmó con la espuela el 3-2, iniciando así una remontada que concluyó finalmente con triunfo por 4-3 para los de Pellegrini.

Un rendimiento que le ha servido a Borja Iglesias para aparecer en el once estadístico de la jornada de la Europa League que realiza la web especializada WhoScored.

En la delantera, Borja comparte el ataque con el delantero del Nápoles Osimhen, quien sumó dos goles. El resto del equipo lo componen Muslera (Galatasaray) en portería; una defensa configurada por Frimpong (Bayer Leverskusen), Marçao (Galatasaray), Nwrocki (Legia) y Galeno (Braga). En la segunda línea: Januzaj (Real Sociedad) Götze (PSV), Evander (Midtjylland) y Ekambi (Lyon).

explicó el delantero del Betis en La Casa del Fútbol de Movistar.

Unos hábitos que van mucho más allá y que alcanzan, incluso, la alimentación: "He ido un poco más allá en cuanto a la alimentación y del trabajo. Estoy trabajando mucho fuera de las sesiones grupales. Tuve una época en la que estuve probando un poco la alimentación vegetariana, ahora trato de encontrar el equilibrio. Consumir todo de una manera más consciente. Pero en cuanto al físico me encuentro muy bien, las digestiones me sientan muy bien y me hacen trabajar mejor. Estoy muy contento", concluyó Borja Iglesias.