Una 'novia' de postín para William Carvalho en el mercado invernal

Está cumpliendo con su palabra Manuel Pellegrini, que se felicitaba por la continuidad de William Carvalho, pese a que el internacional portugués era el principal señalado para abandonar la nave verdiblanca antes del 31 de agosto con el fin de liberar masa salarial para el aterrizaje de Bellerín (por el que hubo que relegar a Yassin Fekir y hacer 'encaje de bolillos' económico) y quizás de Dani Ceballos, aunque todos desmintieron después que el retorno del utrerano hubiese estado seriamente sobre la mesa. El caso es que el todavía madridista es una asignatura pendiente en Heliópolis, una reconciliación buscada y deseada por todas las partes (no tanto por la del míster chileno) que necesita el guiño monetario que brindaría la marcha del mediocentro de Luanda.

El '14' se resistió a aceptar alguna de las muchas ofertas que recibió el mes pasado desde Inglaterra (alguna de la Premier y un par de Championship) y Turquía, feliz en una ciudad donde nació su único vástago, Brian, amén de exigente a la hora de valorar un cambio de aires que, en cualquier caso, será urgente en la planta noble del Benito Villamarín el año que viene, ya que su contrato expira en 2023 y, de no ser cedido o traspasado en las dos próximas ventanas de transferencias, podría comprometerse con quien quisiera a coste cero en la siguiente. Por todo ello, y porque el compromiso verbal con Ceballos y el Madrid es reactivar la operación el próximo enero, el futuro de Carvalho se debatirá de nuevo entonces.

Por ahora, el ex del Sporting Clube está entrando en las rotaciones de Pellegrini, con 107 minutos repartidos en tres partidos de cinco posibles, generalmente entrando desde el banquillo. Muy poco para el segundo sueldo más alto de la plantilla bética (2,5 millones de euros netos), razón por la que, pese a ser del gusto del entrenador, William lleva tiempo sonando para otros clubes, desde el Benfica de su ex técnico Jorge Jesús (la rivalidad en Lisboa, con una penalización de 30 kilos en los contratos, frustró hace dos veranos su vuelta a 'casa') al Fulham de su compatriota Marco Silva, que lo llamó sin suerte para persuadirlo y que pagaba por el préstamo, amén de aceptar una obligación de compra cercana a los 15 millones (están pidiendo no menos de 20 en La Palmera) si logran el ascenso.

Con todo, el que medita lanzarse a por el centrocampista verdiblanco, según cuentan en Italia, es el Milan, donde el retorno de Bakayoko está decepcionando. Pocos minutos, actuaciones deficientes con fallos groseros y una lesión que ha despertado las alarmas del club 'rossonero'. Además, Pioli perderá en enero a dos medios defensivos, el marfileño Kessié y el argelino Bennacer, que se marchan a la Copa de África, por lo que Paolo Maldini, responsable de la planificación de los lombardos, peina el mercado en busca de un futbolista experimentado y de garantías. Uno de los nombres mejor posicionados sería el de William Carvalho, si bien en el Giuseppe Meazza pretenderían una solución no demasiado costosa, seguramente mediante la cesión con opción de compra, aunque asumirían su alta ficha. A ver qué piensa el luso-angoleño si esa vía cuaja.