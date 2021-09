José Castro 'renuncia' a LaLiga y señala el objetivo para... seis años

Después de tres lustros en la elite, de ganar siete títulos europeos y, entre otras cosas, pelear por el último campeonato de Liga hasta las últimas jornadas, el Sevilla FC no sólo se ha ganado el respeto en Europa sino que en el mundo ya es un referente. Por ello hay quien lo ve como candidato al título este año, más aún cuando ha sido, probablemente, el club de arriba que mejor se ha reforzado y tiene una de las plantillas más completas de su historia.

Una sensación de favoritismo que no cree tener. Al menos eso asegura su presidente José Castro, quien en una entrevista en el diario mexicano Récord analiza la situación actual del Sevilla y señala los objetivos de la temporada.

"La sensación es que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el buen camino, que si seguimos así, consolidándonos en Champions y, por lo tanto, mejorando nuestro presupuesto, las diferencias se van a ir recortando. El Sevilla se ha convertido en el cuarto equipo a batir y eso sobre todo es una responsabilidad. Debemos saber jugar con esa presión y creo que lo estamos haciendo bien en ese aspecto", aseguraba el mandatario sevillista, a cuyo club también sitúa el CIES este año entre los cuatro primeros al final del campeonato.

Ése es el objetivo y no otro, estar de nuevo en Champiopns para seguir creciendo. Cualquier otro premio sería un regalo añadido. "El objetivo no puede ser otro que meternos en la Liga de Campeones vía Liga por tercer año consecutivo. Muchos nos quieren colocar el cartel de candidatos para ganar LaLiga, pero eso hoy por hoy no nos corresponde", afirmaba el utrerano, quien iba más allá y señalaba como clave mantener los pies en el suelo, con objetivos ambiciosos pero acordes a la situación de club.

La clave de todo ello es saber aprovechar al máximo todos sus recursos a la hora de acertar. "Hemos demostrado al mundo que somos especialistas en hacer más con menos, por lo que con un salto presupuestario apropiado en unos años, posiblemente estemos capacitados para dar un nuevo salto deportivo. Lo vamos a intentar, eso seguro", indicaba.

"La meta de nuestro club es meternos cinco o seis años seguidos en Champions y cuando estemos plenamente consolidados en esa faceta, tendremos una solidez económica lo suficientemente fuerte para aspirar a logros más ambiciosos", afirmaba. Pero con ese mismo objetivo están una serie de clubes (Villarreal, Real Sociedad...) que todos los años sueñan con lograr esa plaza que en los dos últimos años se ha quedado en Nervión: "La clave está en establecer nuestro suelo en la cuarta plaza. Jugar la Champions te da grandes ingresos. Si jugamos esa competición durante seis temporadas consecutivas, daremos un salto presupuestario notable que nos permitirá mirar un poquito más allá. Estamos en el camino para poder competir contra esos tres gigantes, hoy por hoy muy superiores económicamente, pero todavía nos queda".