El fichaje que el Águilas estuvo a punto de quitarle al Sevilla

Luuk de Jong aterrizó en el Sevilla FC en el verano de 2019 para darle a Julen Lopetegui ese '9' de referencia que la plantilla sevillista no tenía en aquel momento. No fue la única opción que barajó Monchi, pero una vez centrado en el fichaje no costó mucho sacarlo del PSV Eindhoven a cambio de 12,5 millones de euros.

En el equipo de Nervión anotó 19 goles y dio 6 asistencias en 94 partidos. Y fue clave con sus tantos para ganar la Europa League 19/20, en especial en una final en la que igualó y remontó el tanto inicial del Inter.

Sin embargo, pese a la confianza que le dio Lopetegui, siempre generó dudas entre unos aficionados acostumbrados a ver pasar por Nervión en los últimos años a jugadores como Negredo, Bacca, Gameiro o Ben Yedder que sumaban más de 20 tantos por temporada. Tras el fichaje de Rafa Mir este verano, el internacional holandés acabó cedido en el Barça, avalado por Koeman.

De lo que poco se ha hablado es que De Jong estuvo a un paso de no jugar en el Sevilla. Tuvo otras ofertas, pero la que más llama la atención y que más cerca tuvo de arrebatárselo al club nervionense llegó de México, del América.

"Recibí propuestas de Rusia, China y México, todas ellas muy atractivas en temas de dinero, pero siempre dudé si sería feliz en alguno de esos países. Además, está muy cerca la Eurocopa y lo deportivo pesa", desvelaba De Jong el pasado año en De Volkskrant.

Tan cerca estuvo que su padre, George de Jong, viajó junto a su representante Louis Laros hasta Ciudad de México para conocer al que podía ser el nuevo club de su hijo. El presidente del América, Santiago Baños, fue el encargado de enseñarle las instalaciones y el Estadio Azteca. "Ellos querían venir a conocer la ciudad, las instalaciones y el estadio. No se habló nada de la contratación ni de las cuestiones monetarias. Fue una plática casual", aseguró éste tras la visita.

"Su coste no era tan alto y el sueldo no lo era tampoco. Era un sueldo normal, dentro de lo que se gana y no estaba ni cerca de ser el que tienen las figuras aquí en México. No quería venir, porque no conocía esto", señalaba tiempo después en ESPN el técnico Miguel Herrera. Al final, todo quedó en manos de De Jong, que esperó algo mejor y acabó aterrizando en Sevilla.