Kike Hermoso: "He cumplido un sueño"

Kike Hermoso, autor del primer gol en la victoria del Real Betis contra CA Osasuna (1-3), se mostró feliz por su debut, su anotación, su nivel de juego y, sobre todo, por la victoria de su equipo.

- Feliz

Más feliz imposible. Estoy orgulloso porque he cumplido un sueño. El debut ha sido de la mejor forma posible: con el gol y con victoria del equipo.

- Su gol

Pues me he quedado atrás porque vi que no llegaba y he golpeado bien y para dentro.

- Osasuna, duro rival

Partido duro. Un rival fuerte. El equipo me ha ayudado. Gracias al míster, a los compañeros y a todos por cómo me han ayudado.

- Recta final igualada

Nos tocó sufrir. Trabajamos en defensa y al final llegaron los goles.

- Recuerdo a la gente que le ayudó a ser futbolista

Gracias a mi familia, a mis abuelos, a mi novia que ha podido venir al final y a todos los que me quieren.