Lamela, En-Nesyri, Dmitrovic, Fernando... nombres propios para Lopetegui antes del Sevilla-Espanyol

Menos de 72 horas después de ganarle al Valencia, el Sánchez Pizjuán acoge un duelo ante el Espanyol que puede ratificar al Sevilla entre los cuatro primeros del campeonato. Lopetegui, pese al poco tiempo disponible, lo ha preparado a fondo, cuenta con algunas dudas provocadas por los golpes sufridos ante los levantinos y espera disponer del mejor once para afrontar un duelo que, como todos, considera "difícil".

El técnico del Sevilla FC elogió al Espanyol, ensalzó el trabajo de Dmitrovic y del resto de porteros y la adaptación de Lamela, y desgranó todo lo que puede ofrecer un partido con mucha historia.



Sin tiempo para saborear el triunfo llega el Espanyol

"Esto no para ya estamos en la previa de otro partido muy importante ante un rival que tiene un buen trato de blaón y buenos jugadores. Y que está jugando bien, viene de empatar con el Betis y de ganar el último partido. Nos va a obligar como siempre en hacer las cosas muy bien".

Rotaciones

"El que haya tantos partidos los que tienen que trtatar es de equilibrar esfuerzos para hacer frente a las exigencias de tantas competiciones. Contamos con la plantilla y tratamos de aprovecharla al máximo".

¿Minutos para Dmitrovic?

"Estamos encantados con el trabajo de todos y tomaremos la decisión en base a cada partido y en cada competición. Trataremos de que cuando le toque jugar a uno esté preparado".

El resurgir de Erik Lamela en Sevilla

"Está trabajando bien, conociéndonos, adaptandose al ritmo de competiicón nuestro y lo está haciendo bien. Lamela tiene una actitud muy buena, trabaja mucho y tiene sentido colectivo. Pero esto solo acaba de empezar y hay que ponerlo todo al servicio del equipo no una vez sino toda la temporada".

Llega un rival histórico

"Yo los rivales no los miro por la historia sino por los jugadores, el entrenador y lo que hacen en el campo. Y ahí, el Espanyol es muy bien equipo, que mantuvo a sus mejores futbolistas en Segunda, lo que no es fácil, y se ha reforzado muy bien. Tiene una plantilla muy interesante. Quiere balón, atacar y cuenta con muy buenos jugadores, de gran calidad. Aparte de respetar al rival siempre tenemos la intención de superarlo".

Las críticas de Piqué al calendario

"Como no tenemos capacidad de cambiar el calendario, todo lo que sea centrarnos en criticarlo es una pérdida de energía. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos y buscar soluciones. No nos compete ni está en nuestra dicisión, por lo que no es bueno estar constantemente refiriéndonos a eso".

Cómo están En-Nesyri y Fernando

"Los dos han hecho la primera parte del entrenamiento y no la segunda, hasta mañana por la mañana no podremos valorar. No sólo ellos sino otros compañeros. Hasta mañana bien entrada la mañana no tendremos el once decidido por ese motivo".

El trabajo de Vicente Moreno en el Mallorca y Espanyol

"Aparte de subir a los dos equipos, es meritorio el fútbol que propone. La personaldiad del equipo es fruto del trabajo de su entrenador. A mí me gusta ver jugar al Espanyol".

El peligro que puede aportar De Tomás

"Raúl (De Tomas) es un exceente delantero, lo tuve en la pretemporada con el Real Madrid y también lo conocía de cuando era un niño. Pero no sólo es Raúl, tiene muchísimo. Wu Lei, Embarba, Loren...; jugadores que pueden jugar por fuera; también a Darder o Morlanes por dentro; laterales también muy ofesnivos, etc. Es un muy buen equipo".