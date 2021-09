No se duda de Nabil Fekir

Si hay un futbolista en la plantilla del Real Betis Balompié del que no se puede, ni se debe dudar ese es Nabil Fekir. El francés ha comenzado la temporada a un nivel espectacular, el mejor al que se le recuerda desde que llegó hace ya tres temporadas, procedente del Olympique Lyonnais a cambio de 21 millones de euros.

Destinado a sustituir a Giovani Lo Celso, que se marchó al Tottenham Hotspur, el campeón del mundo tuvo momentos de brillantez durante el tortuoso curso con Rubi como entrenador, mientras que durante la pasada campaña ya se consolidó como el futbolista decisivo que es en LaLiga, gracias, sin duda, a Manuel Pellegrini, el cual le está sacando su mejor versión.

Una circunstancia que se está extendiendo durante este comienzo de temporada 2021/2022, donde el campeón del mundo está mostrando su calidad y también su talento en su máximo esplendor, proporcionándoselo a su equipo, que se está viendo más potenciado que nunca por las virtudes de su estrella.

Un buen momento de forma que no se está reflejando en forma de goles y asistencias, en los que suma sólo el gol en el RCD Espanyol y la asistencia contra el Celtic en UEFA Europa League. Aun así, hay otros números que demuestran cuánto de decisivo está siendo Fekir en este comienzo de temporada. Es el jugador que más regatea por partido, 3'8, para acumular 23, el que más de la competición, y además es el que más pases claves da de toda la LaLiga con 23 también, estando lejos Muniain con 17 y Benzema con 15, sus más directos perseguidores.

Este rendimiento no está pasando desapercibido para los aficionados del Real Betis Balompié, que en la #EncuestaHelvetiaED que realizó este medio de comunicación para saber quién fue el mejor futbolista verdiblanco en la victoria contra CA Osasuna (1-3).

El respetable bético se rindió a la actuación del '8', puesto que fue seleccionado por un 42% de los votantes, por el 22% que eligió a los cambios (Willian José, Juanmi y William Carvalho), el 18% que se quedó con Guido Rodríguez, el 11% que prefirió a Edgar y 9% que votó a Kike Hermoso.



No hay dudas con Nabil Fekir, es uno de los mejores futbolistas de toda LaLiga, y eso lo sabe Manuel Pellegrini que, a pesar de la carga de partidos, no parece que vaya a darle descanso, pues es el único jugador que tiene un puesto fijo en cada once inicial que tiene en mente el entrenador chileno.