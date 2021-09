Pellegrini: el Getafe, el calendario, las tres competiciones y su ambición como técnico

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de este domingo entre Betis y Getafe (21:00 horas). Una rueda de prensa en la que el chileno ha tratado diversos temas de la actualidad verdiblanca.

El calendario y el tiempo de recuperación

"El equipo está bien. Tenemos que tener claro que hay que sumar tres puntos de local. Es un equipo con una situación complicada en la tabla y hay que estar centrados en hacerlo bien. Hemos tenido poca recuperación pero estamos mentalizados de poder hacerlo bien".



El Getafe aún no conoce la victoria

"El fútbol pasan esas cosas. A todos nos ha tocado vivirlo, jugar con un equipo de esa características. Pero eso no nos tiene que confundir ni creer que viene un equipo fácil. Las derrotas han sido mínimas. Han hecho buenos partidos y en ningún caso nos vamos a confiar. En el partido de mañana no podemos confiarnos. Esa situación extrema aumenta muchísimo la intensidad de los equipos. Tenemos que estar centrados en nosotros y en hacer un buen partido".

Sus estadísticas como técnico del Betis

"Son estadísticas que son buenas tenerlas pero quiero mejorar la estadística ganando a Getafe. Lo que sí es importante es haber perdido solamente tres partidos este año. Y algunas de esas derrotas son hasta resultados injustos. Eso le ha dado al plantel una confianza para sentirse competitivos, jugar de igual a cualquiera. Ojalá se prolongue en el tiempo. Seguramente vendrán más derrotas pero cuando lleguen que sea cuando el rival nos supere. Esa exigencia hay que demostrar para qué estamos capacitados".

La presión de jugar tres competiciones

"Tenemos que centrarnos en Getafe, ganar tres puntos y ver hasta dónde nos da. Las estadísticas dan que este equipo está capacitado para disputar cosas importantes. Tres competencias exigen mucho, el resto son especulaciones que hay que demostrarlo en la cancha".



El calendario europeo y la ventaja rival

"Ya di mi opinión y la repito. Les dan ventaja a los rivales sin ninguna razón. El Leverkusen juega el sábado, ni siquiera el domingo. No entiendo por qué nos pusieron el lunes. La recuperación va a ser menor para nosotros, como ya ocurrió ante el Celtic, pero nos prepararemos bien".

Míchel, su homólogo azulón

"En nuestra profesión estamos siempre cuestionados. Seguro que Míchel tiene la convicción en sí mismo, no piensa eso y sí en ganar el partido. En nuestro caso exactamente igual. Independientemente del otro equipo, no será fácil. Los resultados anteriores no nos sirven para ganar este partido".