Real Betis 2-0 Getafe CF: El rugido de un Grande

El Real Betis Balompié se impuso con claridad al Getafe CF por 2-0, que pudieron ser más si hubiera existido mayor acierto en el equipo bético, lo que le permite sumar la primera victoria de la temporada en LaLiga como local, en el Benito Villamarín, y quitarse esa espina que tenía clavada. Willian José, fue el gran protagonista de la noche, siendo el autor de los dos tantos y sumando cuatro en lo que llevamos de competición.

La escuadra de Manuel Pellegrini volvió a dejar una gran imagen, como viene siendo habitual en este curso futbolístico, ofreciendo una gran cantidad de variantes ofensivas además de saber leer bien cada momento del choque, pues atacó con mayor o menor verticalidad según requería el contexto del mismo. Al ritmo de un William Carvalho inconmensurable y de un Nabil Fekir al que le faltó el gol, el Real Betis sólo dejó buenas vibraciones y optimismo, pues también en defensa mostró mucha mejoría pues su rival de hoy apenas le creó peligro.

Equipo muy titular y superioridad manifiesta

No se guardó casi nada Manuel Pellegrini para el partido contra el Getafe CF a pesar de tener el jueves cita de la UEFA Europa League con el Ferencvaros. El preparador chileno predispuso un Real Betis muy reconocible, con un once muy titular en el que había bastantes novedades con respecto al equipo inicial que consiguió el triunfo en El Sadar contra CA Osasuna. Claudio Bravo continuó en la portería; Héctor Bellerín y Juan Miranda recuperaron la titularidad en los flancos de la defensa, mientras que en el puesto de central Germán Pezzella emergió, junto a Edgar, tras cumplir su sanción por la roja recibida contra el RCD Espanyol. En la medular, William Carvalho relevó a Andrés Guardado para acompañar a Guido Rodríguez; y, finalmente, en el ataque Juanmi y Willian José, goleadores en Navarra, partieron de inicio junto a los talentosos Nabil Fekir y Sergio Canales. Una escuadra eminentemente ofensiva que tenía como objetivo romper la defensa de cinco efectivos que planteó el Getafe CF de Michel, que buscaba conseguir sus primeros puntos de la campaña en LaLiga.

Comenzó el duelo con mucho tanteo, un ritmo bajo y con el guion previsto, el equipo bético llevó la iniciativa del duelo a través de la posesión, mientras que el conjunto getafense se pertrechaba atrás sin correr ni un sólo riesgo. Aunque bien es cierto que en esos primeros compases, una indecisión entre Djené y David Soria, un pase flojo del central al portero, generó una pérdida y posterior tiro de Canales que repelió la zaga visitante. Hasta el 12' no se atisbó otro intento de acercamiento cuando después de un saque de esquina mal lanzado por el Getafe CF se originó un contragolpe bético que fue mal ejecutado por Nabil Fekir cuando había clara ventaja para la ofensiva verdiblanca.

Fue un aviso del Real Betis a su rival, de que no perdonaría errores, y el preludio del gol, porque en la siguiente jugada, en el minuto 14, William Carvalho le robó un balón a Timor en el centro del campo, Fekir lanzó, fugaz, el ataque, entró en el área, tras driblar a un rival, y dejó el balón a Willian José, que pasaba por ahí, el cual destrozó el balón y fusiló a David Soria, que nada pudo hacer para evitar el 1-0. No bajó el ritmo el bloque de Heliópolis, que tuvo la sentencia en las botas de Fekir, que tras una jugada individual, mostrando todo su talento y calidad, llegó a la frontal del área del Getafe CF, se la acomodó a su zurda privilegiada y soltó un zapatazo que mandó el cuero a la cruceta.

Pasaron los minutos y ayudados por un parón en el juego generado por una asistencia médica sobre Maksimovic, el Getafe CF pudo capear el temporal y rebajar la presión del ataque bético, pero sin tener acercamientos con peligro real sobre el arco que defendía Claudio Bravo, a excepción de un tiro postrero de Timor que se marchó muy alto. Así se llegó al final de la primera mitad, con un Real Betis muy dominador y superior, bajo la dirección de un William Carvalho inconmensurable y un Fekir ejecutor y líder de la ofensiva, que buscó el 2-0, pero sin conseguirlo cuando hizo méritos de sobra para dejar el duelo sentenciado.

La sentencia y pudieron ser más

Se inició la segunda mitad con modificaciones en ambas escuadras. Pellegrini introdujo a Rodri Sánchez por un Sergio Canales apagado, mientras que Michel, sabedor de que no le valía el resultado, varió su plan, prescindiendo de Mitrovic y metiendo a Jonathan Silva y añadiendo la sustitución de Sandro por Macías. A pesar de los movimientos getafenses para modificar el dueño del choque, fue el Real Betis quien tuvo la primera ocasión en un saque de esquina servido por Fekir que Edgar remató de cabeza, marchándose el balón por muy poco.

Primeros compases que se caracterizaron por la fuerte presión y el vigor de un Getafe CF que no inquietaron en lo más mínimo a un Real Betis que confiaba en la superioridad mostrada durante los primeros 45 minutos. Con pausa y calma, en el 56', Héctor Bellerín comenzó una jugada, prolongada de tacón por Guido Rodríguez para Rodri, luego la tomó Fekir y, de nuevo, apareció Bellerín, llegando al área, para ponerla atrás, el esférico fue mal despejado por la zaga azulona, lo que permitió que el balón llegara a pies de Willian José que, a puerta vacía y con todo a favor, marcó el 2-0. No se quedó ahí el Real Betis, pues tuvo, al minuto, en las botas de Juanmi el tercero, pero con David Soria fuera del área y descolocado, el de Conil la mandó alta.

Posteriormente, casi es castigado el Real Betis con la máxima del fútbol, del que perdona la paga, pero Enes Ünal, tras robar un balón a Guido Rodríguez en el centro del campo y hacer una preciosa jugada individual, tiró fuera en el mano a mano contra Bravo. No quiso el cuadro de Pellegrini que los de Michel se vinieran arriba y con un tiro duro de Fekir, que detuvo David Soria abajo, lanzó un aviso para que no descuidaran la defensa. Fue el momento en el que el protagonista del envite, Willian José, autor de un doblete, dejaba el terreno de juego para otorgarle su sitio a Borja Iglesias, mientras que el Getafe CF mostró todas sus cartas introduciendo a Mata y Poveda por Juan Iglesias y Enes Ünal. Se llegaba así a los 20 minutos finales.

No tardó 'El Panda' en tener la suya con un tiro poderoso que David Soria tocó como pudo, dando el balón en el larguero. Con el marcador a favor, el Real Betis reculó un poco, no arriesgó su ventaja y mostró otra de sus fortalezas durante todo el duelo: la buena defensa. Algo que se vio reflejado en las pocas oportunidades concedidas a su rival, que apenas se acercaba con claridad al área bética. Esto no impedía que el cuadro verdiblanco fuera vertical cuando la ocasión lo requería, pues dispuso de dos contrataques consecutivos que aunque no acabaron en anotación hicieron disfrutar al respetable que se congregó en el Benito Villamarín. Primero la tuvo Borja Iglesias, que dentro del área, tiró alto tras un jugadón de Rodri, y, posteriormente, fue Borja Iglesias el que lanzó el contragolpe, para que Rodri de un zurdazo estrellara el esférico en el larguero y , luego, en el rechace fue Borja Iglesias el que de cabeza dio en la madera.

La cascada de oportunidades de gol seguía, siendo Fekir el siguiente que dispuso de una con un disparo abajo que detuvo un inspirado David Soria, que fue, de largo, el mejor de los suyos bajo la noche sevillana. Así se llegó al final, con un descuento más largo del debido a la vez que inexplicable, de siete minutos, en el que el Getafe CF inquietó con un intento de Sandro que repelió Bravo con seguridad.

No pasó mucho más y el Real Betis amarró su primer triunfo en LaLiga como local de la temporada, que fue justo y merecido, mostrando mucha superioridad ante su rival y dando una magnífica muestra de su gran potencial ofensivo, a la vez que reflejó una mejoría defensiva que progresa adecuadamente, pues apenas concedió ocasiones.

- Ficha Técnica:

Real Betis: Bravo; Bellerín, Pezzella, Edgar, Miranda; Guido Rodríguez, William Carvalho (Guardado 90'); Canales (Rodri 46'), Fekir (Camarasa 90'), Juanmi (Tello 71'); y Willian José (Borja Iglesias 66').

Getafe CF: David Soria; Juan Iglesias (Mata 69'), Djené, Mitrovic (Jonathan Silva 46'), Cuenca, Olivera; Florentino, Maksimovic (Damián 42'), Timor; Enes Ünal (Poveda 69') y Macías (Sandro 46').

Árbitro: Jaime Latre (Aragonés). Amonestó al local William Carvalho; y a los visitantes Timor y Sandro.

Goles: 1-0 (14') Willian José; 2-0 (56') Willian José.

Incidencias: Partido disputado en el Benito Villamarín correspondiente a la séptima jornada de LaLiga.

Después de dos empates y una derrota, el Real Betis busca frente al Getafe su primer triunfo de la temporada en el Benito Villamarín para seguir mirando arriba, lo que está consiguiendo merced a sus buenos números como visitante, faceta en la que continúa invicto (dos victorias y una igualada en tres salidas). De nuevo, se esperan muchas rotaciones en el equipo de Manuel Pellegrini, ya que el jueves espera en Europa League el Ferencváros y el próximo domingo, el Villarreal, ambos lejos de Sevilla, por lo que habrá que hacer un último esfuerzo antes del parón.

Con las bajas confirmadas de Sabaly y Víctor Ruiz, ESTADIO Deportivo les irá informando puntualmente de todas las novedades en los prolegómenos del encuentro, que arrancará a las 21:00 horas de este domingo en la Avenida de La Palmera.

Ya hay once del Betis. Pellegrini se guarda entre nada y poco para el jueves. Sale con Bravo; Bellerín, Pezzella, Edgar, Miranda; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; y Willian José.

Y ya tenemos once inicial del Getafe CF, que sale con cinco defensas, tal y como avisó Michel. Esta es la alineación del equipo madrileño: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Florentino, Maksimovic, Timor; Enes Ünal y Macías.