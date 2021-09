José Castro pasa revista en Alemania: el objetivo de la temporada, Koundé, En-Nesyri, los americanos...

José Castro, presidente del Sevilla FC, atendió a los medios de comunicación desplazados a Alemania para el partido de UEFA Champions League que el equipo de Nervión disputará mañana contra el Wolfsburgo a partir de las 21:00 horas. El mandatario sevillista abordó todos los temas planteados: la Champions, el objetivo de esta temporada, la situación de Koundé, la posibilidad de que En-Nesyri no juegue con Marruecos en octubre, los americanos...

- Contentos por volver a la Champions League

Es una alegría volver a estar en Champions, el torneo más importante del mundo de clubes. También es importante volver a estar con toda la prensa aquí, seña de vuelta a la normalidad. El equipo anda bien, en un momento dulce y las ilusiones son grandes. Sabemos lo complicado que es, pero respetando al rival venimos a intentar ganar el partido.

- Trabajo para crecer en todas las áreas

La ilusión es siempre la máxima. Trabajamos para que la entidad crezca en todas las áreas, sobre todo en lo deportivo. Estar en Champions muchos años consecutivos nos dará cotas mayores. Estamos en ese camino y lo llevamos bien. Las sensaciones son buenas porque el Consejo ha hecho un esfuerzo importante para mejorar la plantilla, si cabía. Tenemos dos buenos jugadores por puesto, así que no podemos sino tener ilusión, que va compaginada con el esfuerzo. Tenemos que dar un paso más para seguir instalados en la élite.

- Cuesta ganar por la gran igualdad que existe

Queremos hacer grandes cosas. Hay mucha igualdad, cuesta ganar cada partido en LaLiga, al igual que a nosotros. Hemos hecho un esfuerzo para seguir creciendo y conseguir cada año metas mejores. La pretemporada ha sido irregular y ahora vuelve a haber convocatorias nacionales, pero estamos ahí para seguir consiguiendo cotas importantes.

- Sobre Koundé y que En-Nesyri no se vaya con Marruecos

Koundé es un jugador extraordinario, por eso está aquí e hicimos el esfuerzo que hicimos para traerlo. Estuvo cerca de salir, pero no queríamos esa cantidad. Ahora toca disfrutar otro año con él. Está animado y trabajando para que el equipo vaya lo mejor posible, es un excelente profesional. Sería ideal que En-Nesyri no viaje con Marruecos. Lo estamos intentando y ya veremos si lo conseguimos o no.

- El objetivo es clasificarse para la próxima Champions

Lo hemos dicho muchas veces. Nadie nos va a sacar ni de lo bueno ni de lo malo. Lo bueno es que las bases están puestas y necesitamos estar en Champions muchos años consecutivos. No nos corresponde hablar de LaLiga. Queremos ganar todos los partidos, claro, pero por mucho que nos cataloguen para eso todavía queda. Yo no miro la clasificación. Vamos todos en la misma dirección. Por eso triunfamos y conseguimos muchas cosas. Si Lopetegui no sabe cómo va la clasificación, yo tampoco.

- Feliz porque la justicia les da la razón en el pulso con los americanos

No entendemos por qué se impugna el punto de la necesidad de contar con un 75% del capital social para ampliaciones de capital por parte del grupo americano, ya lo acaban de perder porque no tiene ningún sentido. Sus miras son hacer una ampliación de capital y quedarse con el Sevilla, algo que no va a ocurrir porque no lo vamos a permitir los demás sevillistas accionistas, que somos muchos.