Lopetegui: "En el fútbol valen los goles y no los merecimientos"

Julen Lopetegui calificó de inmerecida la derrota del Sevilla y advirtió que fueron "castigados" por "no hacer bien las cosas desde el principio"; y después, cuando las hicieron "mejor", por "no estar acertados".

"Estamos tristes por haber perdido un partido que no merecimos perder, pero en el fútbol valen los goles y no los merecimientos", afirmó el entrenador nervionense, que reconoció que no hicieron "una buena primera parte" pese a que tuvieron "ocasiones muy claras para marcar" concluyendo que "cuando no eres efectivo te castigan".

"Hemos tenido fútbol y ocasiones para darle la vuelta al marcador, pero en la primera parte se nos fueron muchas posibilidades porque cuando te pones por detrás pueden pasar estas cosas. Hemos perdido un partido que queríamos ganar y que no hemos merecido perder por las ocasiones clarísimas que hemos tenido. Toca seguir, mejorar y sacar conclusiones", sentenció.

En este sentido, lo que más le dolió fue la forma de perder. A su juicio, sin que su rival lo mereciera. "Aparte del gol no han creado más peligro en todo el partido. Nosotros hemos tenido muchas ocasiones y, si no logras marcar, estás más cerca de perder", reiteró al tiempo que lamentó que sólo se dieron "tres minutos de prolongación cuando hay partidos en los que hay diez"; y se fue con la "sensación de que se perdieron bastantes minutos más" en el segundo tiempo.

El técnico dijo sobre la primera derrota de los suyos que es "una liga muy igualada" y que no piensan "en la clasificación" ni en la posibilidad de haberse puesto colíderes caso de haber ganado. "Lega el parón. Nos vamos con un mal sabor de boca, pero hay que digerirlo y pesnsar en la vuelta. Trateremos de mejorar, crecer y llegar al próximo partido con la cabeza limpia", concluía.