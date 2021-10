Filias, fobias y estrategias para la junta del 26 de octubre.

El Fibes acogerá el próximo 26 de octubre, a partir de las 18:00 horas, una junta de accionistas del Sevilla FC en la que la entidad ha querido hacer coincidir la ordinaria (que se celebra de manera habitual a final de cada año) y la extraordinaria, solicitada por Sevillistas Unidos 2020, más conocidos entre los sevillistas como los americanos.

Una solicitud con la que los americanos quieren el cese de los miembros del actual consejo de administración, así como la modificación del número de miembros del mismo hasta un total de ocho y la designación de nuevos consejeros. Es decir, una nueva batalla dentro de la guerra accionarial que las dos grandes facciones, las encabezadas por el presidente José Castro y el expresidente José María del Nido, llevan años llevando a cabo. Ahora, también, con la colaboración de unos americanos que llegaron a Nervión de la mano de Castro y que acabaron cambiando de bando, aliándose con Del Nido, cuando el actual presidente los arrinconó tras haber hecho un fuerte desembolso en compra de acciones con las que lo apoyaron.

Y con la junta de accionistas a la vuelta de la esquina, la lucha se ha recrudecido en las últimas semanas hasta llegar a convertirse en una pugna por la compra del más mínimo número de acciones. Hasta el más pequeño de los paquetes es goloso a día de hoy. Si años atrás eran los grandes paquetes los que despertaban el interés de las principales familias sevillistas, ahora los bandos liderados por Del Nido y Castro se pelean por hasta cuatro o cinco acciones. Así lo hacen saber a este medio pequeños accionistas a los que están llamando a su puerta, utilizando, según dicen, la información que pertenece al club.

Otros van más allá e, incluso, aseguran que se están utilizando métodos poco éticos para facilitar la tarea. ¿Qué hace falta sindicar una acción en alguna localidad a varios kilómetros de Nervión? Pues allá que va un chofer... De manera paralela, también, se sigue tirando de euros. Más de 2.000 euros por acción se están llegando a pagar por algunas acciones.

Tanto Del Nido como Castro se sienten ganadores en la próxima junta (o, al menos, así lo hacen ver), por lo que las estrategias, filias y fobias están cada vez más claras a poco más de dos semanas de que se celebre la junta.

¿Quién ganará la próxima junta de accionistas del Sevilla FC?

En privado, pues ninguno de los dos grandes protagonistas quieren pronunciarse públicamente al respecto, tanto Castro como Del Nido se muestran convencidos de que van a salir victoriosos de la próxima junta de accionistas del Sevilla FC. Lógicamente, eso es imposible, y finalmente deberá ser sólo uno quien imponga su mayoría. Los porcentajes están bastante igualados a priori, de ahí la voraz compra de acciones a pequeña escala. Del Nido, por su parte, no sólo se muestra convencido de su victoria, sino que, incluso, asegura que va a ganar por goleada.

Todos quieren alejarse de los americanos

Como es conocido por todos los sevillistas, el capital de origen extranjero que controla un porcentaje importante del accionariado sevillista jugará un papel protagonista en la junta del 26 de octubre. Entre otras cosas, porque ellos han solicitado la extraordinaria. Expulsados del consejo en la última junta por parte de los accionistas minoritarios, su figura se ha demonizado entre el sevillismo de base hasta el punto de que todos quieran ahora alejarse de ellos.

El primero, un José Castro que semanas atrás ya se refirió en la tertulia Cisneros Palacios con las siguientes palabras: "El dinero de estos americanos, que no los trae nadie, vienen solos, aunque hay quien dice que los he traído yo. Aunque yo no los conozco". La realidad y los documentos, en cambio, demuestran otra cosa. Y es que tiene complicado el presidente del Sevilla FC alejarse de 777 Partners. Y como prueba (otra más), la fotografía que ilustra este artículo, en la que puede verse a José Castro como presidente del Sevilla FC en las oficinas de 777 Partners en Miami, junto a Luis Galán, consejero del Sevilla FC, y Edward Lee, asociado Senior de 777 Partners al que, incluso, el utrerano obsequió con una camiseta del club de Nervión. Dicha fotografía a la que ha tenido acceso ED fue tomada en 2018, cuando se iniciaron las negociaciones para la venta del Sevilla FC.

Pero no es Castro el único que intenta alejarse de los americanos, sino también Del Nido, quien se presenta a la junta de la mano de ellos. Y es que el letrado, filtran, insiste en tenerlo todo preparado para separarse de ellos cuando vuelva a hacerse con el control del Sevilla FC. ¿Estrategia? Lo que sí está seguro, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, es que intentaría comprar las acciones que actualmente están en manos del fondo inversor.

Sin un claro vencedor a estas alturas, la junta podría acabar decidiéndose por detalles mínimos y algún as en la manga por parte de ambos frentes. De ahí que Del Nido citara mediante requerimiento notarial a Castro y sus socios a una reunión para "consensuar" las intenciones de voto un día después de que se convocara oficialmente la junta. Una reunión a la que, finalmente, sólo se presentó el propio Del Nido. Castro, por su parte, intentará hacer valer el pacto firmado en su día... Hagan apuestas, la sorpresa está asegurada.