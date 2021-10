Luis Aragonés terminó de convencer a Simeone para dejar el Sevilla FC

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, es una auténtica leyenda en el equipo de la capital de España después de haber escrito páginas de oro en el libro de historia tanto como jugador como entrenador.

Antes de comenzar su etapa en el equipo del Metropolitano, Simeone pasó dos temporadas muy buenas en el Sevilla FC, donde se erigió como uno de los mejores centrocampistas de LaLiga.

Debido a ello, el Atlético de Madrid quiso ficharlo, algo que no le resultó sencillo, pues el argetino estaba muy contento en la capital andaluza. Tanto que le pidió consejo al que era su entrenador por entonces en Sevilla, Luis Aragonés.

Simeone le consultó a El Sabio de Horteleza sobre qué debía hacer: " Me está buscando el Atlético de Madrid. No sé, me siento bien en Sevilla".

Luis Aragonés, con su franqueza y sinceridad habitual, no se cortó: " Pero usted qué está esperando para ir para allá".