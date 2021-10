Acuña fue sustituido por molestias físicas con Argentina

Marcos Acuña, lateral zurdo del Sevilla FC, fue titular ayer con la selección nacional de Argentina en el encuentro contra Paraguay, que finalizó con empate a cero y que es correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.



El sevillista completó la primera parte con normalidad, pero fue sustituido en el inicio del segundo acto, en el minuto 55, por su compañero Nicolás Tagliafico. En la posterior rueda de prensa, Lionel Scaloni, seleccionador de la 'Albiceleste', reveló los motivos de este temprano relevo.



"Esperemos que lo de Acuña no sea nada, tenía una molestia y preferimos no arriesgarlo. Tenemos que gestionar los minutos de los jugadores", argumentó el rosarino.



Hay que recordar que Acuña arrastra molestias desde el partido contra el Wolfsburgo de UEFA Champions League que casi le impiden viajar ya hasta Sudamérica para este parón de selecciones, pues en aquel duelo Acuña sufrió una fuerte contusión en el tobillo en un centro que intentó tapar Kevin Mbabu, que acabó golpeándolo.



Habrá que estar pendiente si Scaloni cuida a Acuña, para que sus problemas físicos no sean un dilema para el Sevilla FC para los futuros compromisos en LaLiga y UEFA Champions League.





