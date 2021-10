Las críticas de Pacheta al juego del Málaga.

Pacheta, técnico del Valladolid, compareció en sala de prensa contento con el juego de los suyos, pero dolido por el empate a uno cosechado ante el Málaga CF en el Nuevo Zorrilla. "Hemos hecho todo para ganar y no hemos ganado. Un error nos condena. Hemos tenido ocasiones para vencer", se lamentó el técnico blanquivioleta.

Junto a ello, Pacheta advirtió que el fútbol va a terminar jugándose a tiempo cerrado: "Se juegan realmente 55 minutos de los noventa que tiene el encuentro y eso es una barbaridad. Los arbitrajes en ciertos momentos no están siendo justos con el Real Valladolid. Hoy hay un penalti a Sergio León, que tiene el pie morado, pero resulta que no se ve bien. En cambio en mi área se ven de narices".

Pacheta resaltó que el Valladolid "realizó una buena primera media hora" ante el Málaga CF, pero el penalti les castigó. "Hicimos un buen segundo tiempo. Estamos en un camino muy interesante", añadió.

Si a José Alberto le gustó el arbitraje, no tanto al técnico local: "Yo no lo calificaría igual. Creo que se puede dar más continuidad al juego y mostrar alguna cartulina más. Y luego está el penalti no señalado a Sergio León".

Pacheta, por último, subrayó que el empate se debía a "una cuestión de fortuna. Las ocasiones de Óscar Plano y Anuar normalmente suelen ir dentro".