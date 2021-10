Augustinsson se 'gana' la titularidad en el Sevilla: "Lo estoy esperando"

Lopetegui se puede encontrar en su visita a Balaídos con la situación que se temía. Sin Diego Carlos por sanción tras ver la roja en Los Cármenes y con la duda de un Acuña que logró jugar ante el Granada después de salir lesionado del compromiso en Wolfsburgo, pero que ha vuelto a lesionarse con Argentina y tuvo que dejar el último duelo de la Albiceleste cuando apenas acababa de empezar.

A falta de conocer el alcance de su lesión, puede parecer un riesgo demasiado elevado que pueda jugar el próximo domingo, lo que crearía la duda de quien debe sustituirle en el lateral izquierdo del Sevilla FC o de si Lopetegui debe forzarlo a toda costa, dado que para él es indiscutible.

Las opciones que tiene, aparte de que el argentino juegue, pasan por poner a Rekik en el lateral y situar, previsiblemente, a Gudelj como sustituto de Diego Carlos; o poner a Rekik en su sitio natural, el centro de la defensa, y que Augustinsson dispute sus primeros minutos con la elástica sevillista.

Ante este dilema, la afición sevillista lo tiene muy claro y en la #EncuestaHelvetia pone de manifiesto que Lopetegui debe contar ya de forma definitiva con el internacional sueco, que ha demostrado esta misma semana con su selección encontrarse bien de forma pese a no haber disputado ni un minuto con el Sevilla.

Augustinsson fue este sábado titular en el duelo de los suecos ante Kosovo (3-0) y jugó los 90 minutos. El ex del Werder Bremen es indiscutible para su seleccionador, Janne Andersson, y posiblemente tenga otra oportunidad este martes en el Suecia-Grecia.

El propio futbolista sueco reconocía esta semana en una entrevista con Fotbollskanalen que necesitaba un periodo de adaptación al Sevilla, pero que ya se veía para dar el paso. "Llegué cuando ya había empezado la temporada y los que estaban ahí llevan al menos dos años. Han tenido muy buenos resultados. Además, no sé el idioma ni cómo jugamos. Se tarda un poco en meterse en toda la dinámica (...) He estado en los partidos. Veo cómo jugamos. Trabajo duro con el idioma español para poder comunicarme con mis compañeros. Y también he tenido una buena charla con Julen Lopetegui. Me comentó que me ha visto muy bien en los entrenamientos y dice que las oportunidades llegarán. Eso es lo que estoy esperando", significó Augustinsson.