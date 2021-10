Iza Carcelén: los objetivos del Cádiz, la plantilla, Cervera, su mejor nivel...

Iza Carcelén, lateral derecho del Cádiz CF, ha atendido a los medios oficiales del club para, aprovechando el parón liguero por los compromisos internacionales, analizar la actualidad del conjunto amarillo.

El inicio de temporada del Cádiz CF

"Un comienzo ni bueno ni malo, comienzo normal. El equipo está fuera de descenso, ha hecho partidos buenos, también malos, pero ya tenemos la experiencia del año pasado y nos va a costar bastante conseguir el objetivo, que no es otro que la salvación".



Los refuerzos y su adaptación al vestuario del Cádiz CF

"Lo bueno que tiene este vestuario es que es una familia. Todo el que llega nuevo se adapta rápido prácticamente, lo acogemos muy bien. A mí me pasó lo mismo cuando llegué, que parecía que llevaba aquí toda mi vida. Te hacen sentir de una manera que parece que llevas aquí muchos años".

Iza Carcelén y su nivel personal

"Personalmente voy poco a poco cogiendo mi mejor nivel. Pasé el COVID en verano, luego me costó coger el ritmo un poco y ahora cada vez me encuentro mejor. Estoy cogiendo el nivel que quiero para ayudar al equipo".

El parón

"No es tan importante físicamente, más bien mentalmente. Llevamos unas semanas un poco pensativos, pero nos va a venir bien para desconectar, cargar pilas y afrontar el partido del Espanyol, que va a ser complicado".

LaLiga

"Somos prácticamente el mismo grupo de jugadores, exceptuando los nuevos fichajes. Todo lo que sume años en una categoría es experiencia, conocer el rival, los árbitros, los estadios. Eso es primordial para conseguir lo que venimos buscando, que es el objetivo de la permanencia".

La vuelta del público al Nuevo Mirandilla

"Es más igual, es más parejo. Hay gente animando en los estadios, que eso cambia los resultados de jugar de local que jugar de visitante. Veíamos que con el COVID los equipos ganaban más partidos fuera de casa que en casa, y ahora se está viendo que estamos volviendo a la normalidad. El equipo local suele ser más fuerte por tener a la afición de su lado".

La afición del Cádiz CF

"Cuando se llena nuestro estadio aprieta muchísimo. Vino un amigo a vernos ante el Valencia y me contó que se quedó sin palabras cuando la afición empujó durante todo el partido. Nosotros lo notamos muchísimo en el césped".

Un mensaje a la afición

"A la afición quiero decirle que sigan con la misma ilusión de siempre, nosotros vamos a competir todos los partidos por ellos. Queremos conseguir la permanencia para que Cádiz y su provincia puedan disfrutar del Cádiz CF en Primera".

Gaditanos en el equipo

"Llevo tiempo diciendo que el producto gaditano es importante. Hay muchos jugadores de la provincia que están jugando en Primera división o en otras ligas de Europa. En la provincia hay mucho talento. Bastida debutó en Primera con 17 años, debutaron Pedro Benito y Chapela. Debutarán más chavales porque hay mucho talento en Cádiz".

Gaditano, en el Cádiz CF y en Primera

"Ya me he acostumbrado, porque cuando haces algo mucho te acostumbras. Al principio no me lo creía. Cuando llego aquí después de dos años en dos equipos, que nos fue mal a nivel grupal, subí a Primera, cerré la Permanencia a falta de un mes y ahora otro año en Primera. Era algo inviable para mí cuando llegué. Lo estoy disfrutando muchísimo. Lo veo normal ya después de varios años, pero intento disfrutarlo porque esto no va a durar para siempre".