Pau López podría generar 12 millones más

Sentar a una leyenda no es fácil, ganarse en dos meses la confianza de todos hasta el punto de querer pagar más de 10 kilos por ti puede parecer aún más difícil. Es lo que ha logrado el ex del Real Betis Pau López desde que llegó al Olympique de Marsella, donde tras empezar lesionado se ha hecho con la titularidad en el equipo que adestra Jorge Sampaoli y lo ha jugado todo en las últimas semanas.

El OM marcha quinto en la Ligue 1 a dos puntos de los puestos de Champions y tercero en su grupo de la Europa League, donde se jugará ante la Lazio gran parte de su futuro en la competición. Y tanto en una como en otra, desde el regreso del parón anterior, sólo ha jugado el meta catalán. El capitán del equipo, Mandanda, que había disputado los tres primeros encuentros, ha pasado a un ostracismo que no había vivido en toda su carrera. Lo que ha creado cierta tensión dentro del equipo marsellés.

Según publican medios italianos, la Roma está encantada con este resurgir y espera poder recuperar, al menos, la mitad de lo 24 millones de euros que pagó por él al Betis hace dos años. No es el único jugador por el que espera sacar tajada, pues también lo espera de Under, Kluivert o Coric, algunas de las jóvenes apuestas de la etapa de Monchi en la capital italiana que no cuajaron y de los que le está costando desprenderse.