Rodri: "La cláusula es de 24 millones, pero si ponen más pues mejor"

Rodri Sánchez se ha convertido en una de las mayores esperanzas de futuro para el Real Betis Balompié, después de la irrupción que ha tenido en este comienzo de temporada 2021/2022 en la que se ha consolidado como un jugador importante en la rotación de Manuel Pellegrini, lo que a su vez le ha valido para ser convocado por la selección española sub 21.

Aprovechando su estancia con el combinado hispano, los compañeros de El Español le han hecho una entrevista al talentoso mediapunta del Real Betis, en la cual el extremeño ha repasado la actualidad de su equipo y su estado de forma.

Rodri repasó su trayectoria hasta llegar a la élite: "Empecé a jugar en Extremadura, pero nos tocó salir porque no hay muchas opciones en el mundo del fútbol allí. Me tocaba venir casi todos los días a Madrid. Firmé por el Canillas después de hacer una prueba con el Real Madrid y es donde empecé. Hice buena temporada y me llamó el Atlético de Madrid. De ahí pasé al Espanyol, donde también lo hice bien y llegué al Barça. Allí no salieron muy bien las cosas y me tuve que ir al Dépor. De ahí me volví a bajar a mi pueblo hasta que me llamó el Betis, que también es un gran club y encontré la estabilidad".

Cuestionado por cómo es el sentimiento bético, Rodri afirmó que es especial: "Es un sentimiento muy especial, en ningún equipo se siente algo así. Ahora lo entiendo más porque estoy en el primer equipo. También, al volver a jugar en el Villamarín con público, cómo te arropan... es muy diferente al resto de los equipos. La verdad es algo único".

También, habló de los jugadores a los que le gustaba parecerse: "De pequeño me gustaban mucho Mesut Özil y David Silva".

Tuvo el momento para hablar sobre Joaquín y lo que supone el capitán del Real Betis para él: "Es un orgullo. Coincidir con él es algo que cualquier chico de la cantera querría hacer. He tenido la suerte de entrenar con él, reírte con él... Joaquín es un jugador que ha marcado una época".

Finalmente, habló de su cláusula de rescisión: "Sí, es de 24 millones, pero si ponen más pues mejor", para acabar diciendo que se ve más tiempo en el Betis: "Yo me siento muy valorado y quiero devolver la confianza que ha puesto el Betis en mí".