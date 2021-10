VIzcaíno sigue desvelando detalles sobre el nuevo estadio del Cádiz.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, estuvo presente en la XIV Entrega de Premios Cuatro Gatos, que lleva a cabo la Peña Cadista 4 Gatos. Un acto que el dirigente amarillo aprovechó para revelar nuevos datos sobre su plan para construir un nuevo estadio, pasando los planes de futuro del Cádiz CF lejos del Nuevo Mirandilla.

"No paro de darle vueltas a qué hacer para que nos consideren un equipo grande, de LaLiga Santander. La osadía no tiene por qué ser contraria a la humildad. La ambición no es contraria al sentido común", destacó Vizcaíno, quien siguió argumentando: "Para ello vamos a hacer un estadio nuevo".

Sobre la idoneidad, o no, de acometer una inversión de tal calado, el presidente del Cádiz CF lo tiene claro: "Me han dicho que es una fanfarronada, pero yo creo que no lo es. Quiero consolidar al equipo sin pedir dinero público, con nuestros recursos. Bajando los abonos, que los vamos a seguir bajando, porque nosotros nos vamos a desvivir por aquellos que nos ayudaron en Segunda B: Por eso quiero un estadio nuevo, porque queremos que quepan más cadistas. Será en la ciudad de Cádiz, y aquí está el concejal. Creo que lo vamos a conseguir. Yo lo voy a intentar".