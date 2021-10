Rodri: "Esa pasión por el Betis no la he visto en ningún equipo"

Rodri: "Esa pasión por el Betis no lo he visto en ningún equipo"

Rodri Sánchez, jugador del Real Betis Balompié que ayer fue uno de los mejores futbolistas en la victoria de la selección española sub 21 contra Irlanda del Norte (3-0), atendió a los compañeros de la Cadena SER con los que habló de su momento de juego y de la actualidad del equipo.

- Sería un sueño que Luis Enrique lo citara

Ojalá algún día me llame Luis Enrique, por qué no, pero poco a poco se llega mejor.

- Su primer gol con el Betis

Contra el Granada marqué mi primer gol. Pensé "vaya golazo acabo de hacer".

- Un bético más

Yo soy del Betis de ningún equipo más, la verdad es que lo quiero mucho nadie me ha dado tanta confianza en ningún club. Ojalá juegue en el Betis toda la vida.

- El Betis es un equipo único

El ambiente, esa pasión por el Betis no la he visto en ningún equipo. Y el míster (Pellegrini) que tenemos, tanta experiencia, tantos equipos de los mejores de Europa y luego Joaquín que es un artista. Es el mejor, es un tío muy campechano.

- Sin el apoyo de sus padres no habría llegado a ser futbolista profesional

Mi padre ha hecho muchos esfuerzos durante dos años: 400 km para llevarme a entrenar. Tienes que apostar, si no arriesgas no ganas.

- Su mala experiencia en A Coruña

Lo pasé muy mal y dije que no me volvía a ir solo. Han hecho mucho para que esté donde estoy.