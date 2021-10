El Borja Iglesias más sincero: la dura vida del '9', la competencia en el Betis, críticas, salud mental...

Borja Iglesias forjó un carácter de persistente luchador desde mucho antes de tener que convivir con las críticas. Nómada del gol, tuvo que emigrar pronto de su natal Santiago de Compostela para peregrinar en busca de su sueño por las canteras del Valencia, el Villarreal o el Celta, con cuyo filial llamó la atención al marcar 34 goles en la antigua Segunda B y se ganó dar el salto a Segunda con el Real Zaragoza, donde volvió a superar la veintena de goles, barrera que también echó abajo en su estreno en Primera división con el RCD Espanyol, lo que provocó que al Real Betis no le temblase el pulso a la hora de abonar la elevadísima cláusula de rescisión cifrada en 28 millones de euros.

Fue llegar al Betis y 'olvidarse' de hacer lo que siempre le había caracterizado: perforar la portería rival con suma facilidad. Fiel a esa personalidad forjada durante una adolescencia con constantes mudanzas y adaptaciones, no se rindió, no bajó los brazos y después de un año y medio aciago, logró quitar el tapón a inicios de 2021 para acabar el curso 20/21 con la nada despreciable cifra de 13 dianas. No obstante, la 21/22 no ha comenzado como esperaba, sólo suma un gol (en Europa al Celtic) y ha visto como el recién llegado Willian José y un motivado Juanmi le 'roban' minutos. Toca volver a apretar los dientes y a saber convivir con la presión.

De todo ello ha hablado con total sinceridad Borja Iglesias en una interesante charla en un directo de Twicht en el canal del diario digital Sphera Sport, con quienes no ha eludido ningún tema de actualidad en lo colectivo o lo personal. Las críticas, sus rachas buenas y malas, la competencia en el Betis, la presión que soportan los deportistas de élite y la importancia de cuidar la salud mental han sido algunos de los temas puestos sobre la mesa.

"Disfruto jugando con otro delantero"

"La realidad es que he disfrutado mucho en ambas. Por momentos he jugado solo, depende de la forma de jugar del equipo. En el Espanyol jugaba solo, pero los extremos eran muy verticales. Atacando los espacios es como más disfruto y aprovecho mis virtudes. Este año con Juanmi he disfrutado mucho, creo que es con quien más he disfrutado en mi vida en el campo, es muy inteligente, se aprovecha de cada disputa, de cada situación cerca del área. Con Loren (Morón) también disfruté mucho, con Tonny (Sanabria)... Son momentos e influye la dinámica de juego del equipo. Pero no sé decirte cómo he estado mejor"

Dos años de luces y sombras

hasta enero participaba poco, algún día suelto, 15 minutos, unas veces más, otras menos... no terminaba de estar cómodo y la sensación esa de que no tenía ocasiones. Trabajaba, pero cerca del área no estaba cómodo. Pero a partir de enero y sobre todo de ese día ante la Real Sociedad en la Copa del Rey en la prórroga que hago dos goles, tanto mi sensación como la del grupo es que íbamos hacia arriba. Fuimos generando más y tuve la suerte de estar participando mucho y hacer bastantes goles. Un gol en la primera parte LaLiga hasta enero y después hice 12 más. Tener la suerte de participar y que el equipo se meta en Europa superando baches fue muy guay. No fue una temporada completa para mí, pero es una de las que más he aprendido y más he disfrutado".

Crecimiento en el Betis "En el Betis es cuando más he madurado, cuando más cosas he puesto para seguir creciendo... Era como 'hasta aquí has llegado haciendo esto, pero la exigencia aquí es mayor así que aprieta más'. He crecido como profesional, como persona, he implementado cosas a mi día a día que antes no hacía y ahora me encuentro en el mejor momento de mi carrera, sin duda. Aunque no esté en los números que tenía antes de venir, estoy seguro de que llegará el momento que se establezca y disfrutemos. El Betis me ha llevado un pasito más arriba". "La pasada fue una temporada curiosa. Empecé jugando y el equipo empezó bien, luego el míster decidió que tenía que entrar Tonny, el equipo siguió bien... Luego pasamos baches, pero, algún día suelto, 15 minutos, unas veces más, otras menos... no terminaba de estar cómodo y la sensación esa de que no tenía ocasiones. Trabajaba, pero cerca del área no estaba cómodo. Pero a partir de enero y sobre todo de ese día, tanto mi sensación como la del grupo es que íbamos hacia arriba. Fuimos generando más y tuve la suerte de estar participando mucho y hacer bastantes goles. Un gol en la primera parte LaLiga hasta enero y después hice 12 más. Tener la suerte de participar y que el equipo se meta en Europa superando baches fue muy guay. No fue una temporada completa para mí, pero es una".





La dura vida del delantero centro

¿Es dura la vida del delantero? Fue la pregunta. La respuesta de Borja fue directa: "La realidad es que la vida del delantero para mí es la más bonita. Gran parte de mi carrera he disfrutado de momentos muy buenos de marcar muchos goles, pero también he tenido etapas complicadas. Es como el símil de la vida de cualquier persona, cuando no estás tan feliz hay que cambiar cosas para crecer, intentar ser mejor y estar preparado cuando llegue el momento. Para mí, ser delantero es precioso, cuando eres capaz de hacer goles todo el mundo piensa en ti, aunque a veces no sea justo porque todos están generando esas situaciones para ti. La portada a veces eres tú y no lo has merecido tampoco".





Cómo convivir con las críticas

"Muchas veces lo hablamos, un central o un portero hace un partido perfecto, comete un error en la última jugada, pierdes 0-1 y es un drama. Al final sales en la foto porque te has resbalado o cualquier cosa. Y yo puedo estar horrible todo el partido, pero meto la última, y 'qué bueno es Borja', cuando en realidad has hecho un mal partido. La crítica es parte del fútbol y hay que aprender a vivir con ella".





. Llevamos tiempo jugando en contra, yo le he visto más que él a mí porque lleva muchos años en Primera. Puedo aprender mucho de él, entiende el fútbol de una manera tremenda, tiene una gran calidad técnica. Quién sabe si podemos jugar juntos, yo. La exigencia sube, no tengo ninguna duda, cuando ves al delantero que te disputa el puesto haciendo goles hace que trabajes más, que estés más concentrado e intentes superarte. Cuando llega alguien".