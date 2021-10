"Veo a Rodri mucho tiempo en el Betis porque él ama al Betis"

Francisco Sánchez, padre de Rodri, futbolista del Real Betis Balompié, ha estado con los compañeros de Radio Marca Sevilla con los que ha departido sobre su hijo. Habló sobre su futuro, la selección española sub 21, José Juan Romero...

- Ve a Rodri mucho tiempo en el Betis

Yo sí porque él ama al Betis, así de simple. Así se lo digo. En La Masía, cuando estuvo en el Barça, estuvo en la misma habitación que Juan Miranda, habitaciones de dos camas. Y Rodri tenía un portátil. Y desde el portátil, Juan le decía 'Rodri, ponme el partido del Betis', porque Miranda como sabéis es bético hasta la médula. Juan le hizo del Betis y ahora se da la casualidad de que están jugando juntos, quién lo iba a decir... Pero con cinco temporadas aquí, está enamorado del club.

- Mejoría en el juego de Rodri

Sí, por supuesto, he notado su fútbol cuando ha llegado a la máxima categoría. Creo que en Primera se juega en campos mucho más amplios y eso le beneficia en su juego, le he notado una mejoría tremenda. Y luego, a nivel físico, le estoy notando fortalecido en el tren inferior y eso es muy importante para él, por eso creo que está destacando, junto a sus virtudes. Las últimas veces le he visto mejor al choque, es más complicado tirarle, y si no tiras a un jugador así que lleva el balón pegado al pie, es más complicado pararle... Esa es un poco la historia de Rodri.

- José Juan Romero, su gran valedor

Creo que ha sido el valedor de Rodri, sin duda, siempre se lo he dicho a José Juan. Lo que he visto durante todos los años que lleva Rodri en el Betis, José Juan ha sido el valedor y Pellegrini ha tomado la decisión que ha tomado. Pero en cantera fue José Juan, sin duda alguna.

- Ve a sus futuros rivales

Sí, es un obsesionado del fútbol. Después de lo que hemos hecho, bendita locura la que hicimos y ha dado sus frutos, que es lo importante, gracias a él y con el apoyo de la familia, por supuesto. Estamos muy contentos de todo lo que está pasando en el Betis, súper felices en el Betis, muy felices.

- Nunca dudó de su hijo

Jamás pensamos en tirar la toalla porque cada vez que iba a un partido de Rodri, la gente siempre hablaba de él, de cómo jugaba al fútbol. Le veía un jugador diferencial, lo que pasa que era bajito, no tenía cuerpo, pero en cantera hay que tener un poco de paciencia sobre todo si ves a un jugador así. Antes no se tenía paciencia, se jugaba más con el físico, a mi parecer. Hasta que él ha explotado físicamente a nivel de tren inferior, ahora es cuando se está viendo al verdadero Rodri. Hay que tener un poco de paciencia cuando se ve a un jugador diferente.

- Duros inicios

Estamos muy contentos. Ha sido muchísimo sacrificio, empezamos desde los 11 años a movernos en el mundo del fútbol porque le veía algo diferente cuando jugaba en prebenjamín, que fue a la selección extremeña. Luego el Real Madrid le captó para hacer la pretemporada con el Alevín A y veía que algo había ahí. Tiré para adelante con él y tomé la decisión que saliera de aquí, firmó por el Canillas, cedido por el Madrid, y cada día de entrenamiento hacíamos 400 kilómetros.

- Esfuerzos importantes

Entre mi mujer y su tío nos hicimos un 'planning' de chófer de Rodri porque desgastaba muchísimo mentalmente. Transcurrió el tiempo, el Atlético de Madrid se fijó en él, y volvió a pasar lo mismo, 400 kilómetros al día, cinco días a la semana, un año entero, y ha sido muchísimo sacrificio. Luego se fue a Barcelona, al Espanyol primero, y cada 15 días íbamos a verlo en AVE. Pero vamos, ha sido una aventura hasta que ha llegado al Betis, que le ha dado estabilidad. Hemos tenido muchísimo sacrificio, no se lo pueden ni imaginar.

- Demasiado joven en Barcelona

Tuve la suerte de que mi cuñado quería hacer un máster y estuvo allí seis meses y más o menos le estuvo controlando, que también tiene mucho mérito. Pero ha sido la modificación de toda la familia en torno a Rodri.