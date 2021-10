Lopetegui: "Nos queda un periplo de partidos importantes, bonitos y exigentes"

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, atendía este viernes a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, dos días antes de la visita al Celta (16:15 h), dado que la agenda del sábado estaba cargada por el desplazamiento del equipo a Vigo en un vuelo que saldrá a las dos de la tarde del Aeropuerto de San Pablo y el entrenamiento previo. El vasco ve a los suyos "con ganas de volver a competir, y con la ilusión y la ambición de hacer un buen partido" ante un rival al que elogió en varias respuestas a las preguntas de los periodistas: "Lo conocemos bien; cuenta con excelentes futbolistas que nos van a obligar a hacer un buen papel. Será un partido durísimo ante un oponente que tiene muy claros los conceptos de juego, con hombres que pueden decidir el partido por sí mismos. Nos va obligar a un gran nivel ofensivo y defensivo. Una cita de máxima exigencia y nivel". Y abundaba en este análisis, tocando otros temas de actualidad en clave blanquirroja e internacional.

Más del Celta

"Es un equipo completo, con una manera de atacar y de defender muy consolidadas, con buena elección de jugadores para ese estilo. Un equipo agresivo que nos va a obligar a un desempeño muy alto en todos los sentidos. Vamos con la sana intención de conseguir los tres puntos, sabiendo de la dificultad"



Internacionales

"Es un contexto, el de los internacionales, con el que hay que convivir, con aspectos como el posible cansancio y las lesiones. Nos ha ocurrido otras veces. Tenemos que ser capaces de competir aparte de ese contexto. Llegan esta noche de viaje y en el entrenamiento de mañana sá decidiremos la foto final de con quién viajamos y con qué once saldremos. Condiciona porque los que no están bien no van a ser capaces de jugar. Pero si no está uno, estará otro. Máxima confianza en el jugador que está, que son los que tiene que ser capaz de sacar adelante el partido"



En-Nesyri

"Todavía no ha podido entrenarse con nosotros y estamos pendientes de su incorporación"

Acuña

"Tuvo un problema, que también tuvo aquí, así que veremos cómo está no sólo Marcos, sino el resto"

Augustinsson

"No sé si su momento llegará ante el Celta, pero las temporadas son largas y llevamos muy pocos partidos. En tres competiciones, todos van a tener su espacio, por lo que hay que estar preparados para cuando suene el despertador. Él y todos"



Derrota digerida

"Tanto en las victorias como en los empates y derrotas, tratamos de analizar para sacar conclusiones con el fin de crecer y mejorar como equipo. En este caso, no es una excepción"



¿Tanto debate le ha sorprendido?

"No estoy muy pendiente de las historias y los debates, sino de trabajar y tratar de mejorar. La energía que tenemos la dedicamos en lo que nos puede hacer mejorar como equipo. A partir de ahí, la exigencia la aceptamos con la mejor de las mentalidades, porque nos queda un periplo hasta el próximo parón de partidos importantes, bonitos y exigentes"



La junta?

"Sólo hablo de fútbol y del Celta, que bastante tengo con el partido del domingo"

Gol de Mbappé

"La norma sí la conocía, pero todas las reglas tienen un momento límite, como el que se dio. Una regla tiene que estar muy cerca del sentimiento de justicia futbolística y, en este caso, no lo está, porque beneficia el infractor. Ojalá se pueda matizar, no sé si durante la temporada o luego, no me toca a mí"