Lista del Sevilla para Vigo: más bajas de las esperadas atrás y arriba

El Sevilla FC ha ofrecido este sábado la lista de convocados para el partido de mañana (16:15 horas) en Balaídos. Desde las dos de la tarde vuela la expedición nervionense a tierras gallegas, y lo hace con más bajas de lo esperado, sobre todo en defensa y en la zona de elaboración. Julen Lopetegui se lleva a 22 futbolistas, pero tres de ellos son guardametas, por lo que su margen de maniobra para elaborar el once queda bajo mínimos. Y es que, aparte del sancionado Diego Carlos, tampoco se han subido al avión, en principio (a falta de confirmación) por problemas físicos Koundé y el 'Papu' Gómez, que se unen a un Youssef En-Nesyri que, aunque no participó por lesión con Marruecos en este parón, no ha podido recuperarse del todo de su dolencia muscular.

Al menos, vuelve Delaney al haber saldado sus cuentas con Competición, mientras que el canterano José Ángel Carmona refuerza la zaga, con serias opciones de titularidad junto a Rekik en el eje. Si no, el míster blanquirrojo habrá de reconvertir a Gudelj, Montiel o Fernando como centrales. Sin duda, una prueba de madurez para el fondo de armario sevillista ante un Celta que, como explicó el de Asteasu en rueda de prensa, exigirá mucho, especialmente por su verticalidad y profundidad en ataque.



La lista completa es la siguiente.-

Porteros: Bono, Dmitrovic y Alfonso Pastor

Defensas: Montiel, Jesús Navas, Acuña, Augustinsson, Rekik y José Ángel Carmona

Centrocampistas: Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Rakitic, Delaney, Ocampos, Suso, Óscar Rodríguez, Idrissi, Óliver Torres y Lamela

Delanteros: Munir y Rafa Mir