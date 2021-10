La actual promesa del Málaga a la que el Sevilla le echó el guante... hasta que se le escapó.

El Málaga CF de José Alberto López sustenta su proyecto sobre la cantera. Un protagonismo de La Academia que poco a poco va dando sus frutos en La Rosaleda esta temporada, siendo varias las piezas destacadas criadas en casa que se están convirtiendo en determinantes para el futuro del conjunto blanquiazul.

Una de ellas, sin lugar a dudas, es Kevin Villodres. Un talento innato de 20 añitos al que le gusta jugar pegado a la cal, pudiendo hacerlo por ambas bandas y también más adelantado, como mediapunta. Canchero, es genio y pundonor. No escatima ningún esfuerzo ni da ningún balón por perdido. Cuando coge la pelota siempre pasan cosas. Extremo rápido, habilidoso y dotado de carácter; una virtud que, en ocasiones, también puede ser su mayor defecto. Una fiera por domar al que José Alberto le está dando los galones que él mismo se ha ganado con su juego con la camiseta del Málaga. Y es que hasta la fecha ha participado en todos los partidos del Málaga CF.

Su rendimiento, lógicamente, le ha servido para renovar hasta 2025 como malaguista gracias a una cláusula en su contrato que ha ampliado de manera automática su vinculación como blanquiazul tras disputar este curso más de 45' de juego en cinco partidos. Y es que el Málaga CF ya confiaba en sus cualidades cuando el pasado mes de marzo lo renovó hasta 2023, incluyendo la citada cláusula en su contrato.

Kevin brilla siempre que juega y en la Costa del Sol lo han querido atar en corto, aumentando también su cláusula de rescisión. Kevin ha llegado para quedarse. Forjado en la cantera malaguista como infantil, pasó al 26 de Febrero más tarde; un reconocido equipo malagueño de cantera tras el que pasaría a los escalafones inferiores del Sevilla FC. En la carretera de Utrera le echaron el guante rápido, pero no consiguieron retenerlo en la capital hispalense.

Kevin Villodres Medina es más malagueño que la calle Larios. El joven extremo extrañaba a lo suyos, y se volvió a Málaga. Así lo cuenta él mismo durante una entrevista con Málaga Hoy: "No tuve una buena época porque yo soy muy familiar, lo pasé un poco mal. Apostaron por mí, pero yo no estaba bien, vivía en una residencia solo y a mí lo que me hacía falta el calor de mi familia. Ahora más mayor es otra cosa, pero entonces era lo que necesitaba. El Sevilla se portó bien, pero yo siempre Málaga, lo que llevo dentro es el Málaga, para mí no hay segundo equipo, lo que me han inculcado desde chiquitito".

Un talento innato, un genio forjado en la calle. De esos que apenas quedan ya en el fútbol profesional y que se mueve por lo que dicta el corazón. Un futbolista sobre el que hay muchas esperanzas puestas en el Málaga CF y sobre el que hay muchas miradas de varios clubes de Primera división.