Celta 0-1 Sevilla FC: A base de fútbol-control

El Sevilla FC se llevó el triunfo de Balaídos tras derrotar al RC Celta de Vigo por la mínima (0-1) gracias a un tanto de Rafa Mir, en el 54', justo en el momento que más apretaba el conjunto local, que salió con fuerza tras el descanso. Tres puntos que llegan gracias al fútbol-control que planteó Julen Lopetegui, el cual no permitió que el RC Celta tuviera apenas ocasiones de gol tras encajar la anotación. Gran lectura de partido del técnico vasco que movió las piezas en el momento justo, ya que el tanto sevillista tuvo su origen en Suso, que llevaba escasos segundos sobre el tapete verde vigués. Posteriormente, la entrada de físico, oxígeno y piernas frescas anuló el sistema ofensivo del bloque de Eduardo Coudet.

Un triunfo que permite al Sevilla FC asentarse en puestos de Liga de Campeones y colocarse a tres puntos el líder, la Real Sociedad, pero con un partido menos que la escuadra de San Sebastián.

El Sevilla FC saltó el césped del estadio de Balaídos para enfrentarse al RC Celta de Vigo con un once inicial de circunstancias debido a las bajas concentradas en defensa, las cuales obligaron a Julen Lopetegui, entrenador sevillista, a innovar en la pareja de centrales. Gudelj y Rekik fueron los elegidos para frenar a Iago Aspas, Santi Mina o Nolito.

No fueron las únicas novedades en la retaguardia, pues el técnico blanquirrojo le dio la alternativa, por fin, en el lateral zurdo a Ludwig Augustinsson, que realizó su debut en duelo oficial. Jesús Navas, en el carril derecho, y Bono, en la portería, completaron la zaga. En la medular no hubo sorpresas con el triunvirato formado por Fernando, Joan Jordán y Rakitic, mientras que en ataque, a los previsibles Lucas Ocampos y Rafa Mir se les unió Óliver Torres, cerrando así una alineación sevillista llena de sorpresas provocada por las bajas por lesión de Koundé y En-Nesyri, la sanción de Diego Carlos y la tardía llegada de los internacionales argentinos de sus compromisos con su selección.

Fútbol-control, igualdad y pocas ocasiones de gol

Comenzaron el duelo ambos equipos con mucho respeto, con posesiones alternas de ambas escuadras. El Sevilla FC en fase ofensiva acumulaba muchos jugadores por dentro para crear ventajas, de ahí la inclusión de Óliver Torres en el once inicial, mientras que en la defensiva, Fernando se incrustaba como tercer central, junto a Rekik y Gudelj, para ayudar a contener el ataque celeste.

Durante los primeros veinte primeros minutos apenas existieron ocasiones. Rakitic lo intentó de disparo lejano, que paró Dituro, mientras el RC Celta lo intentaba a base de la profundidad que le proporcionaban tanto Hugo Mallo como Javi Galán por las bandas, si bien no gozó de ninguna oportunidad clara hasta el 25', momento en el que Denis Suárez se internó en el área y puso a prueba a Bono con un fuerte derechazo que el portero marroquí repelió.

Fue ganando protagonismo y dominio el RC Celta con el paso de los minutos contra un Sevilla FC que se pertrechaba para defender su portería. Aun así, no sufría el Sevilla FC que tuvo un acercamiento a partir de una falta lateral, en el 35', cuando después de varios rechazos, el balón le quedó a Lucas Ocampos que vio su disparo bloqueado por su zaguero, que permitió al Celta provocar un contragolpe que fue detenido por la zaga sevillista. Al momento, en un balón suelto en la medular, Santi Mina lo probó desde el centro del campo, buscando sorprender a un adelantado Bono, pero el esférico se marchó desviado. Le tocó responder al Sevilla FC, en el 39', pero el cabezazo de Rafa Mir, tras botarse un saque de esquina, se marchó alto.

Así se llegó al descanso en una primera parte llena de precauciones, fútbol-control, mucha igualdad y pocas ocasiones para inaugurar el marcador.

Aguanta el tirón, mueve piezas y aprovecha para dar el golpe

La segunda mitad arrancó sin cambios. Salió fuerte el RC Celta de Vigo, que a la primeras de cambio obligó a la defensa sevillista a emplearse a fondo con una internada por banda derecha de Hugo Mallo que llegó a línea de fondo. El centro fue repelido por Bono.

Reflejó el Celta su superioridad tras el descanso con dos ocasiones, primero con un tiro de Nolito que fue bloqueado por Fernando y luego con la ocasión más clara del partido hasta ese momento, cuando Santi Mina estrelló el balón en el palo en un mano a mano con Bono, el cual estaba totalmente batido. Debido a este empuje, Lopetegui movió piezas y dio entrada a Delaney y Suso por Óliver Torres y Rakitic. No pudo tener mejor resultado, pues en el primer balón que tocó Suso, intentó un tiro, que salió rebotado en varios zagueros celestes, y cayó en los pies de Rafa Mir que, en el mano a mano con Dituro, no perdonó batiendo por bajo al meta rival y haciendo el 0-1 en el 54'.

Intentó reaccionar el Celta rápidamente con incursiones por banda izquierda gracias a un activo Javi Galán, que con dos servicios peligrosos incomodó al Sevilla FC, pero el cabezazo de Santi Mina primero y luego un remate desde dentro del área taponado por Rekik acabaron sin encontrar la portería de Bono. El Celta se volcaba y dejaba espacios atrás, por lo que Lopetegui decidió prescindir de Rafa Mir para dar entrada a Lamela y jugar sin delantero puro los últimos 25 minutos de duelo.

Pasaron los minutos y el Sevilla FC controló el partido contra un Celta que comenzaba a diluirse y a perder fogosidad. Tanto fue así que Eduardo Coudet tuvo que buscar la reactivación de su escuadra con la estrada de Franco Cervi por un Nolito que no tuvo su mejor tarde. Hasta el 77' no llegó otra oportunidad celtista cuando Santi Mina remató como pudo un centro desde banda derecha que llegó a las manos de Bono que lo recogió con relativa facilidad. Acuña y Óscar reforzaron el físico del equipo de Lopetegui, el cual movió sus piezas a la perfeción y al que el plan le salió como quería. Controló la ofensiva del Celta en todo momento, pues apenas tuvo ocasiones de gol para empatar el partido, ya que no pasó absolutamente nada a excepción de un tiro final mordido de Iago Aspas y otro de Cervi, en el alargue ambos, que no supusieron mayores problemas para Bono.

Así acabó todo, el Sevilla FC sumó tres puntos más gracias al fútbol-control que lo elevan en la clasificación, afianzándose en puestos de UEFA Champions League con 17 puntos a sólo tres del líder, la Real Sociedad, pero con un partido menos que el cuadro de San Sebastián.

- Ficha Técnica:

RC Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Fran Beltrán (Galhardo 81'), Brais Méndez, Denis Suárez; Nolito (Cervi 73'), Iago Aspas y Santi Mina.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Gudelj, Rekik, Augustinsson; Fernando, Jordán (Óscar Rodríguez 73'), Rakitic (Delaney 53'); Óliver Torres (Suso 53'), Ocampos (Acuña 73') y Rafa Mir (Lamela 66').

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Vasco). Amonestó al local Brais Méndez; y a los visitantes Rakitic, Joan Jordán y Jesús Navas.

Gol: 0-1 (54') Rafa Mir.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga disputado en el estadio de Balaídos.

Regresa LaLiga tras el parón de selecciones de octubre con un partido en Balaídos entre dos conjuntos que se despidieron con una derrota. La del Celta, en Elche, para confirmar que no está siendo el inicio deseado por los de Coudet, mientras que el Sevilla FC encajaba su primer tropiezo serio de la temporada en Granada, lo que le impidió, incluso con un partido menos que la mayoría, asaltar el liderato de Primera división.

Con muchas bajas, sobre todo en defensa, los de Julen Lopetegui tratarán de regresar al buen camino. Y ESTADIO Deportivo les informará puntualmente de todas las novedades en los prolegómenos, durante y después del choque.

Mientras tanto, pueden consultar la previa del duelo, las palabras del míster local y del visitante, la lista de convocados blanquirroja y el posible once nervionense.