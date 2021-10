D. Alavés 0-1 Real Betis: Ahora, Willian José ya entiende a Borja

A este Betis le sobra talento y le falta maldad. El gran salto competitivo llegará cuando además de someter al rival a base de buen juego, que eso lo sabe hacer muy bien, también domine facetas como intensidad, disputa, mordiente, ambición... Ser más atrevido en los últimos metros, decidir mejor... El caudal ofensivo de este equipo está desaprovechado y no es cuestión de seguir mirando a los delanteros. Ahora, Willian José ya entiende a Borja Iglesias. Desde que se sumó al equipo, el punta cedido por la Real vivía un idílio con el gol. No tuvo muchas ocasiones en sus primeros partidos, pero prácticamente cada pelota que tocó acabó en la red rival. Este lunes se dejó la piel sobre el verde de Mendizorroza y no pudo cazar ni una sola. La reseña de muchísimos partidos del Panda, de Loren o de Sanabria. Esta vez le tocó al gallego cantar su primer tanto en LaLiga -segundo en su casillero- pero abastacer más y mejor a los puntas es, sin duda, una tecla que debe afinar Pellegrini.

sobresaliente por momentos, moviéndola con ritmo, agilidad y precisión por todo el campo-, faltó un poquito de lucidez en los metros finales para culminar, ofreciendo una engañosa sensación de superioridad, ya que a pesar de ese control casi absoluto, las ocasiones más claras fueron babazorras. Cuando el empate parecía evidente, por fin se impuso el talento en el área con destellos de Bellerín, Joaquín y Fekir antes de un gol de Borja Iglesias en el 89'. Demasiado tarde para lo bien que jugó por momentos. No lo consiguió del todo en los primeros 89 minutos en Vitoria, ya que aunque el juego sigue siendo bueno -, moviéndola con ritmo, agilidad y precisión por todo el campo-, faltó un poquito de lucidez en los metros finales para culminar, ofreciendo una, ya que a pesar de ese control casi absoluto, las. Cuando el empate parecía evidente, por fin se impuso el talento en el área con destellos de Bellerín, Joaquín y Fekir antes de un gol de Borja Iglesias en el 89'. Demasiado tarde para lo bien que jugó por momentos. Avisado de lo caro que puede salir la falta de mordiente, animado por el buen juego y con la confianza de una reconfortante victoria que le acerca al objetivo de merodear zona continental, el Betis encara el regreso de la Europa League este jueves ante el 'coco' del Grupo G, un Bayer Leverkusen que este sábado encajó un sonoro 1-5 ante el Bayern en su intento de asalto al liderato de la Bundesliga.

Fekir recupera a su socio ideal

libraron en Mendizorroza una de los dos últimos duelos de la jornada 9 en LaLiga, con el objetivo compartido detras sendas derrotas en Bilbao (1-0) y en Villarreal (2-0), respectivamente. Para salir de abajo en el caso de los vitorianos y para asentarse en la zona alta en el de los verdiblancos, pero los dos quieren quitarse elcon el que se marcharon al parón de selecciones. Al menos en los heliopolitanos, un regusto del todo injusto para las buenas maneras que habría transmitido entre las ventanas de septiembre y octubre.

De inicio, Joselu regresa al once del Deportivo Alavés, con tres novedades respecto al último partido y la duda del dibujo. Aunque al dar el once parecía seguir apostando por defensa de cinco (con Ximo y el sevillano Rioja de carrileros) finalmente Calleja volvía al 1-4-4-2, como se rumoreaba en la previa. Enfrente, un Betis con cinco caras nuevas de Pellegrini respecto al equipo que perdió en La Cerámica. Bartra, Álex Moreno, Guardado, Rodri y Canales son los cambios en un 1-4-2-3-1 escalonado que permanece inalterable por el momento.

Destacaba, entre todos ellos, el cántabro. Fekir agradeció el regreso de su socio ideal, porque hablan el mismo idioma y porque divide la atención de los defensas liberándole espacios para poder conducir rompiendo líneas sin estar marcado tan de cerca. Se notó en un inicio de partido en el que el francés, el santanderino y Rodri se asociaron constantemente, con el Betis haciéndose con el control de la posesión casi desde el primer segundo de partido.

A los tres talentosos mediapuntas se sumaba un clarividente Carvalho, que en el 5' puso un globo para el desmarque del propio Canales, que superó a Pacheco en su salida con una vaselina antes de que la defensa salvase sobre la misma línea y el árbitro resolviese el debate de si había entrado o no: era fuera de juego. Lo intentaron varias veces.

Falso dominio del Betis

La consigna del Alavés era no perder el orden y tratar de buscar rápido un primer pase en vertical tras recuperación para tratar de explotar los espacios entre centrocampistas y defensas visitantes con la velocidad de Rioja y la intensidad de Pellistri. Así pescó una 'faltita' en la central, que botó Joselu y Willian José despejó a saque de esquina, y otra lateral con amarilla a Edgar y peligroso centro posterior despejado con apuros a un córner que botó con 'maldad' Toni Moya. Su disparo con efecto acabó en el larguero, ligeramente desviado por Rui Silva con la puntita de los guantes para evitar el 'gol olímpico'.

Fueron avisos de lo importante que es afinar la entrega y presionar lo más arriba posible para recuperar en campo contrario. Lo intentaba el Betis tocando por dentro para romper por fuera con un activo Bellerín. Y amenazaba, también, con chutar desde lejos. El primer disparo a portería, de hecho, fue de Guardado en el 12', con un zapatazo raso que Pacheco atrapó sin mayores apuros. Fue antes de unos minutos de creciente asedio de los auriverdes, que pisaban área con mucha frecuencia aunque sin llegar a lograr percutir más allá de forzados intentos de Rodri y Fekir.

El control del juego era abrumador, pero faltaba ese último control, ese pase decisivo... Sin materializar ese evidente dominio con goles, dejaba el partido en una falsa sensación de superioridad, ya que a pesar de pasar muchos minutos casi sin contactar con la pelota, el Alavés necesitaba poco para inquietar y se mostraba especialmente peligroso en el balón parado. Como en un cabezazo flojo de Laguardia blocado con seguridad por Rui Silva pasada la media hora.

Aún más clara fue la de Pellistri, más vivo en el área que un contemplativo Álex Moreno, a quien superó para soltar un zurdazo que se perdió muy cerca del poste izquierdo de Rui Silva. La segunda mitad arrancó sin cambios, ni de jugadores ni de guion. Con el Betis reclamando la pelota -con menos poderío, eso sí- y el Alavés asustando insistentemente. Con un nuevo testarazo del aguerrido zaguero local, bien encimado por Willian José, que se marchó alto, con un centro de Miguel de la Fuente que Joselu no pudo cazar. Y sobre todo, con una peinada atrás de Miguel que el meta luso desvió como pudo al larguero.

Poco antes del segundo palo local había llegado la primera clara del Betis en la reanudación llegó en una subida de Bellerín, que filtró un pase bombeado que Rodri se dejó atrás pero quedó perfecto para Fekir, que llegaba en carrera y con el cuerpo ya preparado para fusilar con la zurda. Providencial, Rubén Duarte logró desviar lo justo el disparo para que no cogiera portería ante los lamentos del galo. También probó suerte Canales, que volvió a irrumpir al espacio por sorpresa antes de disparar de manera muy defectuosa.

Joaquín, 'superstar'

Recién salido de una lesión, el cántabro (visiblemente frustrado por esa última acción) y Rodri fueron los elegidos por Pellegrini para dejar sitio a los primeros revulsivos: Tello y Joaquín. El capitán dejó un doble regate a Duarte y un posterior eslalon vertical como tarjeta de visita nada más salir para ceder a un profundo Bellerín, cuyo remate ante un bosque de piernas sólo pudo forzar un saque de esquina. Para entonces, Borja Iglesias estaba preparado en la banda para relevar a Willian José, que completó un partido que el Panda ha vivido muchísimas veces: mucho trabajo sin poder oler ni una en el área.

De hecho, la irrupción goleadora del hispano-brasileño, con cuatro tantos en sus tres primeros partidos, había aplazado (que no desterrado) el debate sobre lo mucho que le cuesta al Betis materializar su frecuente dominio de los partidos y su elogiado estilo de juego. Y, para colmo, cada centro del Alavés era un remate. En el 80', quien se elevó sobre todos fue Miazga, pero su cabezazo salió centrado y Rui Silva volvió a resolver bien su enésima papeleta.

Cuando los dos equipos parecían dar por bueno el punto, por fin el Alavés no remataba un córner y el Betis era capaz de salir rápido al ataque en una contra iniciada por William Carvalho. La jugada, con una combinación eterna, acabó con tres detalles de talento en el área: el recorte de Bellerín, el pase filtrado de Fekir y el desmarque con asistencia atrás de Joaquín para que Borja Iglesias marcara a placer en la primera pelota que tocaba, en el 89'. De nuevo con un gol en el tramo final, como en la primera jornada del curso pasado, con Tello como verdugo.





- Ficha técnica:

0- Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Miazga, Laguardia, Rubén Duarte; Pellistri (Edgar Méndez 77'), Toni Moya, Tomás Pina (Lou 77'), Luis Rioja; Miguel de la Fuente (Sylla 69') y Joselu.

1- Real Betis: Rui Silva, Bellerín, Bartra, Edgar, Álex Moreno; William Carvalho, Guardado; Rodri (Tello 64'), Fekir, Canales (Joaquín 64') y Willian José (Borja Iglesias 76').

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó al visitante Edgar.

(89') Borja Iglesias.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga disputado en el estadio de Mendizorroza en Vitoria (Álava) ante un total de 10.227 espectadores.