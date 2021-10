Nada más aterriza en Lille, Castro saca pecho por el Sevilla y por Lopetegui: "Ya quisieran muchos..."

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha encabezado este martes la expedición nervionense que se ha desplazado hasta Lille (Francia), donde el conjunto nervionense afrontará este miércoles un nuevo encuentro de la Fase de Grupos de la Champions League con el viento a favor tras volver a la senda de la victoria el sábado ante el RC Celta de Vigo (0-1), en un encuentro resuelto con un solitario tanto de Rafa Mir que no libró a Lopetegui y los suyos de las críticas por un planteamiento poco ambicioso y un juego que no acaba de enamorar al sevillismo.

Que no enamore no significa que no guste, y menos con unos números tan impresionantes y unos "datos objetivos indestructibles" como ya apuntó Monchi el lunes. En este sentido, Castro ha continuado la senda abierta por su director general deportivo y, nada más aterrizar en Francia, ha atendido a los periodistas desplazados para sacar pecho por este Sevilla FC instalado en la parte alta de la clasificación liguera y con ambiciones en la máxima categoría continental y, sobre todo, para presumir de tener un entrenador que está convencido de que muchos clubes envidian.

"¿Debate sobre Lopetegui? ¿Con 70 victorias en 188 partidos? No sé dónde está el debate. Todo es opinable pero no hay debate. A veces se juega mejor o peor, pero lo importante son los resultados. Estamos enormemente contentos de estar en Champions de nuevo, pero nadie nos va a regalar la clasificación. Fácil no hay nada aquí. Estamos muy ilusionados en conseguir los tres puntos aquí", señaló el utrerano intentando cambiar de tema.

No obstante, volvió a ser requerido por el juego propuesto por el vasco y fue aún más contundente en su respuesta: "Tenemos un entrenador extraordinario. Hay muchos equipos que quisieran tenerlo, porque es muy bueno. Es un líder y sabe mucho de fútbol. Los resultados están ahí. Buscar debate por el juego no tiene sentido", zanjó antes de volver a centrar la atención en el choque de la tercera jornada en el Grupo G de la Liga de Campeones ante un LOSC Lille que viene de perder ante un equipo de la zona baja de la Ligue 1.

Castro no se fía de posibles crisis de su rival, pero sí ha destacado lo esencial de regresar de Francia con los tres puntos en el zurrón, después de empezar su andadura en la Fase de Grupos con sendos 1-1 ante el RB Salzburgo y el VfL Wolfsburgo. "El partido es muy importante después de dos empates. Venimos con toda la ilusión, con el equipo arriba en LaLiga y con ganas de vencer en Champions, que ya toca".

"Siempre hay presión y responsabilidad. Siempre queremos ganar y conseguir hitos, convivimos con la presión. Que los jugadores estén aptos es bueno. El fútbol es muy complicado, cuesta mucho ganar porque hay mucha igualdad. No siempre se puede jugar bien y ganar, pero ahí estamos, siendo los menos goleados y consiguiendo muy buenos resultados", finalizó, volviendo a mandar un mensaje de cautela ante el debate y las críticas sobre el estilo de juego del Sevilla FC.