Ocampos manda un mensaje a la afición para "despegar"

Lucas Ocampos, pese a la falta de gol, era designado como el mejor del partido. El argentino volvió por sus fueros y mientras el físico le acompañó fue una auténtica pesadilla para la defensa del Lille. Grbic le sacó un gol, otro disparo lejano suyo se le fue fuera por poco, un cabezazo rozó el palo y hasta se atrevió con una chilena que habría sido el gol del año.

No fue suficiente y el Sevilla aún no se ha estrenado con un gol en juego en esta Champions. "Cambiaría el reconocimiento por una victoria, pero no se puede. Hicimos un buen partido otra vez, pero la pelota no entró entre los tres palos. No hay que darle más vuelta, hay que seguir trabajando y preparándose para los partidos que vienen", afirmana el argentino, que admitía irse "jodido", porque "vemos que hacemos las cosas bien, trabajamos bien, lo intentamos y no llega el gol". "No podemos quedarnos lamentándolo sino luchar y que el próximo partido entre la pelota", estimaba.

Lo que sí tenía claro es que, con un Sánchez-Pizjuán lleno, otro gallo cantará. "Sabemos que el próximo partido es en casa, con nuestra gente, y vamos a necesitar de ellos. Vamos a buscar la victoria para por fin poder despegar", advertía y mandaba un mensaje a la grada: "Queremos decirles que nos habría gustado darles una victoria. Que sepan que hicimos todo lo posible y no nos guardamos nada".