Del Nido habla de un club "arruinado", de su vuelta al Sevilla FC, del pacto de estabilidad, de los americanos...

José María Del Nido, expresidente del Sevilla FC, concedió una entrevista a los compañeros de la Cadena COPE a los que desveló sus intenciones de volver al mandar en el cuadro de Nervión, calificó de catastrófica la situación económica del club y habló de lo que puede aportar.

- Se precipitó al intentar volver

Sí, me precipité por las ansias de recuperar protagonismo. Quise escenificar y saco de positivo que mostré que estaba aquí y que estaba dispuesto a batallar como sevillista por lo que tengo derecho a hacerlo.

- El club está arruinado según él

El club está arruinado actualmente. Las cuentas anuales publicadas son para que, si hubiera un poquito de vergüenza, hubieran puesto su cargo a disposición de la junta o presentaran su dimisión irrevocable. Hemos tenido un deterioro económico con un déficit de 41 millones de euros, un deterioro patrimonial pasando los fondos propios de 101 a 56 y un deterioro financiero con una deuda de 85 millones, con bancos y clubes de fútbol, descontado aquello que vamos a cobrar. Si el juzgado de lo mercantil no hubiera dictado las medidas cautelares y habría tomado las riendas del club el año pasado, yo no habría tenido la vergüenza de presentar estas pérdidas. Y ningún consejero cobraría una peseta. Con estas cuentas no habrían cobrado. Es la entidad la que tiene que soportar y proyectar al equipo. Aquello que no funciona hay que cambiarlo totalmente.

- No ha demandado a nadie

No he demandado a nadie, he solicitado una medidas cautelares. La Junta va a transcurrir en la más absoluta normalidad. Tengo un desencuentro con mi hijo. Le revoqué el poder y la confianza que le tenía. Él no me representa, lo hacen Enrique de la Cerda y José María Manzano a los que no se le da información. Y eso que represento a un 25% del capital de la sociedad.

- ¿Quién trae a los americanos?

A los americanos los traen Castro, Guijarro, Alés y Carrión. De 777 Partners podemos aprovechar lo bueno que nos puede dar esta empresa, de su conocimiento financiero. Ellos no van a ir la Junta y esas acciones las voy a representar yo.

- ¿Va a vender el Sevilla FC?

En los precios que se han barajado, él no venderlo es una locura. He tenido ofertas de muchos ceros y las he rechazado. Si quisiera vender, ya lo habría hecho.

- ¿Hay gente que lo acusa de que lo hará?

Hay muchos que se erigen como portavoces del sevillismo de base y no tiene acciones. Trincan el dinero y salimos corriendo. Es legítimo, Si haces eso no puedes dar lecciones.

- No ha robado un euro

Yo tengo inmaculada mi gestión en el Sevilla. Nadie puede decir lo contrario.

- Aboga por una junta con normalidad

La Junta va a transcurrir con normalidad. No dudo que votaré con mis acciones. Judicializaremos la junta si no me dejan votar. Hay que someterse al criterio de los accionistas.

- Pacto de estabilidad

Lo firmó mi hijo y yo di el consentimiento, los primeros que lo rompieron fueron ellos, adaptando decisiones lejos de mi, les denuncié y el pacto está roto por imcumplimiento. El pacto es hasta el 2023 y luego hasta 2028. Escogería cada parte a su presidente. Sí, está firmado pero el pacto está denunciado. Se ha dicho que este movimiento accionarial no afecta la marcha del equipo. Y no puedo esperar a que me toque mi turno. El momento fue el año pasado y eso supone depreciación de nuestras acciones y entiendo que se puede mejorar.

- Preocupado por el futuro

La necesidad de acabar con esta gestión son por las cuentas que ha publicado el Sevilla FC en su web. Porque esta marcha de la sociedad tiene reflejo luego en el terreno de juego.

- Futuro de algunos empleados

Todos los empleados que están dando alto rendimiento, si los acciones me dan confianza, se quedarán, los brillantes ascenderán y los no cualificados se irán.