Del Nido: "Este movimiento es irreversible; vamos a entrar sí o sí"

En la segunda parte de la entrevista con los compañeros de la Cadena Cope, José María Del Nido, expresidente del Sevilla FC, y que se presenta a la junta extraordinaria de accionistas con el deseo de volver a mandar en la entidad de Nervión, habló de la situación deportiva principalmente, aunque bien es cierto que retomó de nuevo las disputa accionarial que hay en el Sevilla FC.

- Es un aficionado más

A mí me gusta menos el fútbol y mucho el Sevilla. En Lille dio un imagen mejor, más ambiciosa y tuvo la oportunidad de conseguir la victoria contra el campeón de la liga francesa

- ¿Cómo compaginaba antes el ser presidente con ser un aficionado?

Es difícl de compaginarlo y lo llevo como puedo. Los partidos los vivo como aficionado en casa, soy uno más y eso no lo podía hacer antes. Soy el socio 94 y lo veo con pasión como lo hace cualquier otro con su Sevilla.

- Monchi, Lopetegui, el equipo y el terreno deportivo

Creo que tenemos un magnífico responsable que debe controlar la marcha del equipo. Monchi ha hecho un trabajo magnífico y hay que reforzarlo, darle herramientas para trabajar con comodidad y que sea el responsable único de ese área. Tenemos un plantillón y un magnifico entrenador, al que le avalan los resultados, la gestión del colectivo, el grupo y la plata que ha traído, por lo que está en el elenco de los mejores del mundo.

- Sobre José Castro

Aplaudo a todos los presidentes por haberse sentado en el sillón y lo dificil que es. Castro ha hecho cosas buenas, peroi ha llegado el momento en la que la entidad ncesita una vuelta de tuerca. Los accionista eligen el proyecto que desean. El que presenta unas pérdidas de 41 millones o el que yo encabezo. Este movimiento es irreversible e iremos a una junta en tres meses y seguiremos comprando. Conmigo hay un grupo de empresarios que creen en mi forma de llevar al Sevilla. Seguiremos dando pasos hasta que podamos gobernar. Vamos a entrar sí o sí. Tengo claro que esto es una carrera de fondo, aguantaremos y ganaremos.

- Nuevas ideas

Se necesita una remodelación integral Sánchez-Pizjuán, una explotación comeercial de suelo y subsuelo. Si es necesario derribar un estadio o construir uno nuevo. La Ciudad Deportiva necesita una reforma integral también. No conozco las entrañas. Remodelación integral de esa ciudad deportiva con esa visión que tuvo José Ramón Cisneros Palacios. Tenemos que crear un club de empresas y que sea el club el que vehicule los negocios de muchos empresarios. Hay que crear la internacionalización del Sevilla, pero nosotros tenemos que hacerlo para conseguir esos beneficios.

- Sus compañeros de viaje

Creo que no hay que especular quién entraria y no. Hay que votar, haciéndolo con criterio. 777 Partners viene conmigo y por lo que yo tengo entendido no tienen idea de salir del Sevilla.

- La continuidad deportiva y el Betis

El equipo ha seguido en la misma mecánica con la que empezamos. Esos laureles que han traído hay que mantenerlos, pero pienso que se puede mejorar. Mis máximos respetos al Betis. Siempre he respetado al Betis y lo haré, que cumplan sus objetivos marcados, queremos a los dos grandes y fuertes.

- Relación con Ayuntamiento y Junta

El Sevilla es una institución centenaria y el Ayuntamiento y la Junta siempre han querido colaborar. A más grandeza del Sevilla más del ente municipal y autonómico.

- Sus apoyos en la Junta de accionistas

No puedo desvelar las acciones con las que voy. Nosotros creemos que tenemos acciones suficientes para ganar la junta. Es un movimiento irreversible.

- La Superliga

La Superliga es una buena idea para el fútbol. Ha sido precipitada su exposición al público. Se podría haber hecho de otra forma e implicando a más clubes. No sé lo que habría hecho.

- LaLiga y la RFEF

El presidente de LaLiga es un crack. Ha proyectado a LaLiga en todo. Tebas es un ejecutivo de alto nivel y ha hecho una labor intachable. No me gusta que se lleven mal Rubiales y él. En el sueldo a los dos les va que se lleven bien. Rubiales es un magnífico presidente y lo está haciendo bien. Hablando se entiende la gente.