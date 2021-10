Peybernes: "Si el gol de Mbappé vale, no entiendo por qué el nuestro no".

Mathieu Peybernes, central del Málaga CF, compareció este jueves en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Lugo de este sábado en La Rosaleda. Entre otras cosas, el zaguero galo se refirió a la polémica decisión de Gálvez Rascón en El Alcoraz, anulando el gol de Genaro por supuesto fuera de juego suyo.

"Es una jugada que nos penaliza. Creo que la jugada puede serlo o no, pero como jugador hablando entre nosotros no sabemos bien las normas. La jugada es muy parecida a la de Mbappe. La decisión del árbitro es esa. Ser árbitro es jodido, pero al final en el momento que un jugador rival toca el balón y va hacia Genaro es gol. Creo que no molesto porque ni me ve ni lo toco. La jugada no fue así, y para mí es gol. Tampoco los jugadores del Huesca van a protestar, para todos en el campo era muy claro", apostilló el central al respecto.

Sobre la polémica decisión de El Alcoraz, Peybernes siguió explicando su conversación con el árbitro: "Al final del partido fuimos a hablar con el árbitro para saber qué ha pasado. Él dijo que no lo sabía. Tenemos que aceptarlo, aunque al final las normas tampoco las sabemos nosotros. Hemos pedido explicaciones, pero no nos las han dado de forma clara sobre la jugada".

En cuanto a la polémica tras el gol de Mbappé y esa corriente de que el defensor debe dejar pasar el balón, Peybernes trasladó su desacuerdo: "El problema es ese. Siendo central, si me viene un balón y quiero despejar y fallo y le cae, pues bueno. Pero, ¿tengo que dejarla pasar? Hay que aclararlo todo. Si el gol de Mbappé vale, no entiendo por qué el nuestro no".

"Hablé con él. A pesar de lo que él piensa, todo el mundo estaba en el campo. De momento en que un jugador rival toca el balón se anula el fuera de juego. Nadie protesta, todos lo tenían claro en el campo. Lo más raro era no pitar gol. La decisión es del VAR, no del árbitro", dijo sobre su conversación pospartido con Cristian Salvador.

Peybernes, sobre la actualidad del Málaga CF

Al margen de la polémica, Peybernes también se refirió al partido en sí ante el Huesca y a lo que está por venir: "Era un partido para dar un golpe sobre la mesa. Hicimos una buena segunda parte. Hicimos bien las cosas y la jugada llegó al final del partido. En la segunda mitad lo hemos hecho todo para ganar el partido. Te vas con la sensación de perder dos puntos".

El de este fin de semana, ante el Lugo: "Cada partido hay que afrontarlo con las mismas ganas y el mismo hambre. Fuera de casa hemos dado un paso más. Nos ha tocado jugar contra equipos top de la liga. El partido de Lugo es muy importante para hacer bueno el partido de Huesca. Hicimos buen partido a pesar de la primera parte, supimos sufrir, y ahora toca ser fuerte de nuevo en casa y sacar los tres puntos"

Partido clave: "Cada partido son tres puntos que se pueden ganar, no creo que se algo de ansiedad. Sabemos que en casa somos fuertes con nuestra gente. A día de hoy no hay que mirar la clasificación. Quedan más de 30 partidos. Estamos creciendo como equipo y tenemos confianza. El otro día hicimos bien partido pero no sacamos los tres puntos. Nos faltó ser más matadores, pero poco a poco. Sabemos de la dificultas de esta liga, aún tenemos tiempo. El partido del sábado es clave si queremos estar donde nos proponemos".

El Lugo como rival: "Es algo diferente jugar contra equipos con los que tienes amigos, pero durante una hora y media no hay amigos. Hay que afrontarlo con mucha concentración y muchas ganas. Llegamos de tres empates y hay que sumar de tres en tres. El sábado es una buena oportunidad para hacerlo".

Lo personal: "Físicamente me encuentro bien, compito y tengo partidos cada tres días. No tengo problemas. Me encuentro bien dentro del grupo, el equipo compite bien. Entró David, está entrenando bien y competir es importante. Hay competencia y una plantilla muy buena. Hay que jugar a tu mejor nivel, si no hay otro compañero que está ahí para jugar. El equipo está subiendo el nivel y yo también. Espero que siga así".

La relación con los árbitros: "No tenemos una persona a la que trasladarle nuestras dudas. Tenemos que comunicar más. Se trata de las decisiones arbitrales. EL VAR está para ayudar, pero ahora tengo dudas de si nos ayuda o penaliza. No debe haber polémicas tan gordas, tenemos que tener todos claras las normas. Lo hemos hablado entre nosotros y con el club. El club está preparando algo para ver qué se puede hacer".