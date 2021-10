Lopera elogia a su Betis y opina sobre Del Nido, Castro y hasta de una posible vuelta...

Los más veteranos recordarán la época en la que Manuel Ruiz de Lopera comandaba al Real Betis y sus apariciones públicas se convertían en lo que años después se llamaría 'trendic topic'. Quince años después de dejar la presidencia y algo más de diez de que el poder pasara, primero a Oliver y luego, tras el periodo concursal, a los actuales mandatarios, el antiguo máximo accionista verdiblanco ha cambiado poco. Y aunque está más moderado, cada vez que habla sube el pan.



La casualidad hizo que hoy estuviera a un paso de coincidir con la delegación del Sevilla FC que acudió a la Parroquia de la Blanca Paloma, en Los Pajaritos, para realizar una ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Lopera, devoto del Señor de Sevilla, al que visita habitualmente todos los viernes, acudía a su cita tradicional y atendía brevemente a los periodistas desplazados para el acto del Sevilla.



"Desde hace muchos años voy siempre los viernes. Si voy de viaje lo hago un día antes o después. Pero no hay una semana que yo me pase sin ver a mi señor", indicaba Manuel Ruiz de Lopera, al que se le preguntó, precisamente, por la situación del Sevilla FC, en plena lucha de poder por la presidencia.



Y ante el posible regreso de José María del Nido, con el que él coincidió muchos años y tuvo varios encontronazos, Lopera no quiso mojarse demasiado. "Yo no quiero saber lo que hay en casa del Sevilla porque los sevillistas todo lo hacen muy bien, ellos son los que eligen y los que ponen. Los dos son grandes presidentes", indicaba el empresario de El Fontanal.



Lógicamente, también tuvo palabras para un Betis del que se siente orgulloso y del que forma parte importante en su historia. "Cuando llegué, tuve que poner lo que tuve que poner. Lo salvé de la muerte y ahora está otra vez para arriba. Vamos a ver si no entra mi Betis en el otro lado para que pueda dormir de noche", aseguraba Lopera, antes de mandar una advertencia: "Estoy tranquilo, pero ahora hay una cosa que no sé si se han dado cuenta, que hay una Primera división que es más endeble que en muchos años".



Y hasta tuvo un momento para bromear con un posible regreso ahora que podría volver del Nido, aunque sólo de pensarlo...

