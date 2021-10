Pellegrini mira arriba: "El Betis siempre piensa en grande"

Manuel Pellegrini se felicitó por la "victoria importante ante un equipo que está pasando por un buen momento", frente a un Rayo ante el que sus jugadores han "sacado su orgullo" tras igualar el conjunto madrileño.

"En la primera parte pudimos marcar más goles, pero en un error nos marcaron. El segundo tiempo no estaba siendo malo, pero llegó el 2-2. El equipo sacó su orgullo y estamos muy contentos por eso", añadió Pellegrini tras el encuentro.

"Ha sido un partido muy importante para nosotros. Nos enfrentábamos al Rayo Vallecano y si ganaba quedaba puntero. Hicimos unos primeros 45 minutos de un grandísimo nivel. Desgraciadamente, un error nuestro les mete en el partido y salieron a empatar. Tuvieron más dominio que en el primer tiempo. No hicimos un mal segundo tiempo, pero se encontraron con el empate. Ahí, el equipo demostró carácter y estos tres puntos nos permiten seguir avanzando", aseguraba el entrenador del Real Betis.

El técnico santiaguino consideró que las muchas alternativas habidas en el encuentro han sido las que "suelen suceder en un partido de fútbol, por eso es el deporte más popular" y él, "como todos los entrenadores", tiene "siempre algún pero", como "el error que los mete -al Rayo- en el partido" después de "una buena primera mitad". "Los errores se solucionan haciendo un gol más que el rival. Nos pasó en Hungría, recuperamos el partido y lo ganamos. Y nos pasó hoy. El fútbol son aciertos y errores", destacaba.

Por eso, Pellegrini consideró que "hay que mejorar en todo. En ataque y en defensa, ojalá los equipos fueran perfectos", aunque quiso destacar "el trabajo de un equipo que no se viene abajo tras ver cómo le empatan un partido que tenía liquidado".

El preparador bético dijo que "más que el lugar" en la clasificación, él prefiere "pensar en el siguiente partido -ante el Valencia-, siendo ambicioso tras la ilusión depositada", puesto que desde su llega al Betis ha "pensado siempre en grande", ya que dirige en un "club que no es menor que otros". "Nosotros pensamos en el siguiente partido. Es lo que llevamos haciendo desde hace tiempo. Iremos al siguiente partido a ganar, pero convencidos de que cada encuentro es distinto. Tenemos que demostrar ese espíritu de equipo y esa ilusión que hemos inculcado a la gente. Al final de temporada veremos dónde podemos estar", señalaba.

Pellegrini aseguró que no ha "visto ningún signo de cansancio", sino que hace "rotaciones porque el nivel de los jugadores permite hacerlas" sin perder "el nivel de competitividad colectiva e individual", y también cuando el media punta francés Nabil Fekir, que lleva cuatro amarillas, vea la quinta, "lo suplirá otro". "Por el momento vamos bien, el equipo no da muestras de cansancio y sigue mostrando ilusión. Ahora descansaremos hasta el martes y trataremos de mantener el rendimiento individual y del equipo", avisaba.

Aparte de Fekir, también tuvo palabras de elogio para un Canales que realizó un buen partido. "A Sergio lo veo bien, con mucha intensidad. Estoy contento con él. Si lo comparamos con la racha del año pasado, no fue tampoco normal ni su función la de hacer goles cuatro o cinco goles en cinco partidos. Cuando no estoy contento con un rendimiento lo hablo con el jugador, pero no es el caso de Sergio", indicaba. "Todos son indispensables. Me centro más en lo colectivo, en el nivel competitivo que mostramos cada partido", subrayó el técnico verdiblanco.