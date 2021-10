Real Betis 3-2 Rayo Vallecano: Himno de Champions en la noche de Álex Moreno

Claudio Bravo, tras ser titular en el partido de la Europa League del jueves ante el Bayer Leverkusen, repite en el once del Betis, de nuevo con muchos cambios. Regresaron a la titularidad hombres comoy Pellegrini dio una oportunidad a, repartiendo descanso a otras piezas importantes como Carvalho o Pezzella. Por su parte, Falcao se quedaba de entrada en el banquillo del Rayo, ya que Iraola optó en la delantera porcon Óscarun paso por detrás.



Los que rara vez descansan son Nabil Fekir, pidiendo la bola desde el pitido inicial, y Guido Rodríguez, esta vez acompañado en el doble pivote de Sergio Canales, otro de los cambios en la alineación verdiblanca, tras jugar la última media hora del choque continental. Con el argentino por detrás del balón, atento para corregir, y el cántabro unos metros por delante, a la batuta, el Betis se hizo con el control del juego en el primer cuarto de hora. El galo protagonizó la primera ocasión del encuentro, al sorprender en el 4' con un potente disparo lejano que se perdió muy cerca del palo izquierdo de Dmitrievski.

También permanece inamovible Edgar, cada partido con más jerarquía como central dominante con buena salida de balón y peligroso en acciones ofensivas a balón parado. Suya fue la segunda aproximación clara, en un cabezazo algo forzado tras una sucesión de rechaces que superó la salida del meta rayista pero no encontró portería, saliendo ligeramente alto. El miércoles no le quedará más remedio que quedarse fuera del once ante el Valencia, ya que pasada la media hora veía una amarilla que es la quinta y acarreará, por lo tanto, un partido de sanción.

A la tercera llegada fue la vencida y en el marcador subieron dos tantos de golpe. Con un goleador inesperado, que demuestra lo adelantadas que tenía las líneas un Betis que sometía con el balón. Rodri arrancó pegado a la derecha, se internó y cedió para la irrupción de Álex Moreno, quien recortó para conectar un derechazo que se coló por la escuadra, confirmando su clara mejoría de las últimas semanas. Y, casi sin tiempo de reseñar nada, recuperación en el saque de centro del Rayo y el siempre bullicioso Juanmi repite la maniobra del lateral catalán para volver a batir desde la frontal a Dmitrievski, esta vez por el 'palo largo'. Lo revisó el VAR ante las protestas visitantes, que reclamaban que se ayudaba de la mano en el control.