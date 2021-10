Sevilla FC-Levante (5-3): Festival de golazos y despropósitos con final feliz

Nada hacía presagiar que el Sevilla FC tardaría tanto en respirar y saborear un triunfo (5-3) merecido y trabajado ante un Levante respondón, que se empeñó en igualar la calidad en el golpeo de los nervionenses y aprovechar un par de errores groseros para discutir la solvencia de un resultado, en términos generales, incontestable. Un festival de golazos, primero, y despropósitos, después que tuvo final feliz para el conjunto de Lopetegui, que acumula dos victorias en LaLiga para afianzarse en la zona privilegiada de la clasificación.

No pudo empezar mejor el encuentro para un anfitrión intenso y decidido a resolver por la vía rápida. Así, tras un par de balones colgados con peligro por Suso, Óliver Torres respondía a la confianza de Lopetegui y, en su tercera titularidad consecutiva, mandaba al fondo de la red desde el segundo palo un córner botado por Augustinsson que remató de primeras de manera espectacular. Como en Lille, el extremo gaditano capitaneaba a un conjunto nervionense eléctrico, solidario en la presión y bien posicionado, aunque los granotas percutían cada vez que podían en velocidad a la espalda de una zaga blanquirroja bastante adelantada para estrechar espacios.

Tardó poco el Sevilla FC en ampliar su renta, gracias a un guion que se repetía constantemente: Munir roba la bola en la salida levantinista y la transición la completa Rafa Mir desde el vértice del área, recortando a su par y batiendo a Aitor Fernández por el palo corto. Incluso, Suso tuvo el tercero antes de la media, haciendo filigranas con el regate ante Clerc y lanzando un zurdazo que escupió el palo. Parecía todo encarrilado, si no sentenciado, aunque Morales iba a disentir de manera brillante, justo después de que ni el árbitro principal ni el del VAR consideran punible una patada en el área de Melero a Koundé: el 'Comandante' envía a la misma escuadra un balón servido al segundo palo que apretaba un poco el marcador, que no las sensaciones.

La prueba sería el inmediato 3-1 de Diego Carlos, presto para cabecear un gran servicio de Suso que el poste terminó de mandar dentro, desde donde Aitor la sacó. Antes del descanso, Munir intentó de media chilena un tanto que habría porfiado con el de Óliver por ser el mejor de la jornada, pero el meta granota despejó. Todo se reconducía antes del descanso felizmente para los intereses del cuadro de Lopetegui, que estaba cómodo sobre el terreno de juego y que vencía con solvencia, sin apariencia de que fuese a tener problemas, ni siquiera tras el tanto de Morales. Y quedó claro en el arranque de la segunda mitad, con otro golazo desde su casa de un Munir El-Haddadi que no estaba dispuesto a irse sin saborear la miel.

Sin embargo, un fallo grosero de Dmitrovic en una salida aparentemente sencilla metió de nuevo, numéricamente hablando, al Levante en el partido, pues no desaprovechó el regalo Morales a puerta vacía. Tampoco De Frutos, que 'robó la cartera' a Diego Carlos en la línea de fondo para regalar el 4-3 a Melero. Increíble, pero cierto. Como increíble fue cómo se levantó enseguida el Sevilla, gracias a un pase en largo que 'se come' Clerc y que Navas convierte en el pase de la muerte para Fernando, eficiente llegando desde atrás. Aitor, que detuvo un derechazo a quemarropa de Óliver, impedía de momento el set para los blanquirrojos, aunque Bardhi, a renglón seguido, mandó al poste un libre directo que quedó luego muerto para que Melero doblara la apuesta, aunque éste la mandó fuera.

Pero quedaba tiempo de sobra, visto lo visto, para que la contienda cambiase. Y pudo hacerlo de manera seria a once del final, pero, aunque De Frutos volvió a liársela a Ocampos sobre la línea de fondo y Pizarro Gómez señaló penalti, desde el VAR le avisaron de que la falta se produjo, por muy poco, fuera del área. Un respiro para el Sevilla FC, que no terminaba de amarrar el triunfo. Lo intentaron Lamela y Rafa Mir, pero el zurdazo del primero se perdió cerca de la base del poste, mientras que los lanzamientos del murciano fueron atajados con dificultad creciente por el meta visitante. Morales, con un trallazo que lamió el travesaño, acarició el 'hat-trick' y una apretura final que no se produciría, para tranquilidad de toda la parroquia nervionense.



FICHA TÉCNICA.-

Sevilla FC: Dmitrovic; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Acuña 78'); Fernando, Delaney (Joan Jordán 56'), Óliver Torres (Óscar Rodríguez 78'); Suso (Ocampos 69'), Munir (Lamela 69') y Rafa Mir.

Levante UD: Aitor Fernández; Miramón, Vezo, Mustafi (Róber Pier 22'), Clerc (Franquesa 73'); Radoja (Malsa 46'), Melero, Pablo Martínez (Bardhi 46'); De Frutos, Morales y Soldado (Dani Gómez 56').

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño). Amarillas al local Fernando, así como a los visitantes Malsa y Clerc.

Goles: 1-0 (8') Óliver Torres; 2-0 (24') Rafa Mir; 2-1 (33') Morales; 3-1 (38') Diego Carlos; 4-1 (50') Munir; 4-2 (55') Morales; 4-3 (61') Melero; 5-3 (64') Fernando.

Incidencias: Encuentro de la jornada 10 de LaLiga, disputado en un Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ya sin restricciones de aforo que albergó una entrada de 30.601 espectadores.