Castro señala a Del Nido por "felonía y groseros ataques" : así fue una Junta del Sevilla que se dirimirá en los juzgados

Hora H y día D. Había cita en el campo de batalla, pero finalmente no fue tan violento como se anunciaba desde el bando opositor, que amenza, eso sí, con seguir dando guerra en el plano judicial. De momento, Castro sale muy reforzado. Sin embargo, Del Nido ha avisado de que queda mucho partido. Esto tendrá resaca y la junta amenaza con eternizarse y tener una o varias prórrogas.

La Junta General de Accionistas del Sevilla FC del ejercicio 2020/2021, fijada para las 18:00 horas de este martes en el Pabellón de FIBES, se presenta como una de las más tensas y decisivas de los últimos años tras anunciar el expresidente José María del Nido Benavente su intención de volver a tomar las riendas del club y criticar la gestión del actual consejo de administración que encabeza José Castro con el apoyo del propio hijo del abogado, José María del Nido Carrasco. Y con los americanos como 'estrellas invitadas'.

Del Nido tuvo que dejar el cargo en 2013 por ser condenado a prisión en el denominado 'Caso Minutas' por su colaboración como abogado con el Ayuntamiento de Marbella y ahora, una vez cumplida esa condena, retoma con fuerza la idea de dirigir al club. Castro, por su parte, accedió a la dirigencia desde la vicepresidencia y le dio continuidad a un gran periodo que ya vivía el club nervionense, que ha seguido llenando de títulos sus vitrinas, apoyados institucionalmente en el pilar clave del pacto del grupo 'Sevillistas de Nervión', que saltó por los aires al poco de la salida de prisión del exmandatario.

Los buenos resultados deportivos y económicos del club -además de esa lucha de poder que ya se libraba en la sombra- despertó el interés de grupos de inversión interesados en adquirir acciones. Así, intentando tejer alianzas que favoreciesen la posición de cada uno, las puertas de la entidad se abrieron para nombres 'Sevillistas Unidos 2020' o '777 Partners', de los que aún se conoce muy poco pero que se han ido colando en la actualidad deportiva blanquirroja. Frente a toda esta lucha de sillones, el sentimiento popular intenta hacer escuchar su voz a través de la sindicación de acciones para ser representadas por 'Accionistas Unidos'.

Y sólo lo intenta porque en una de las últimas maniobras, Del Nido ha presentado un recurso este mismo jueves para que los pequeños propietarios no puedan votar en esta junta, lo que podría desnivelar la igualada lucha de fuerzas con las que los dos actores principales llegan a este caliente cónclave. Con varios temas sobre la mesa además del posible cambio en el sillón presidencial: una posible ampliación de capital que avivaría aún más la llama de la guerra accionarial, el déficit de 41 millones de euros y el estado real de las cuentas, ya que mientras Castro presume de patrimonio, Del Nido asegura que "el Sevilla FC está arruinado".

En torno a las 17:30, media hora antes de la fijada para el inicio de la Junta, aparecían los protagonistas por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Castro ha arribado acompañado de Gabriel Ramos y José María del Nido Carrasco. Un hérmano de éste, Adrián del Nido, llega apoyando a su padre. Carolina Alés y otros accionistas importantes también se encuentran ya en el interior de la sede de FIBES. El último consejero en llegar fue Fernando Carrión y la mesa quedó compuesta sólo unos minutos después de las 18:00 horas. Va con bastante puntualidad.

El gran ausente de la junta es Monchi. Y es motivo es obvio, máxime conociendo un poco al de San Fernando, que tiene sus cinco sentidos puestos en el viaje a Palma, donde el primer equipo se enfrenta mañana al RCD Mallorca.

Orden del día

Castro ya repasa junto a sus vicepresidentes el orden del día. Los últimos puntos (del 6 al 9, inclusive) los lograron incluir Del Nido y los americanos, vía judicial mediante.

1- Informe sobre la gestión social y deportiva de la temporada 2020/2021 por parte del Señor Presidente.

2- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio concluido el 30 de junio de 2021.

3- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio concluido el 30 de junio de 2021.

4- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio concluido el 30 de junio de 2021.

5- Informe del presupuesto del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

6- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

7- Modificación del número de miembros que han de conformar el Consejo de Administración y determinación de un nuevo número en 8 miembros, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

8- Designación de nuevos miembros del Consejo de Administración.

9- Delegación de facultades en el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados.

10- Ruegos y preguntas.

Castro da la bienvenida a los accionistas

"Agradecer a todos su asistencia. Ruego de medidas sanitarias (permanecer sentados y con mascarilla). Las intervenciones se realizarán siempre sentado, incluidos los miembros de la mesa con micrófonos desinfectado tras cada intervención y será entregada personalmente por las azafatas. Las votaciones será a través de un mando". El presidente pidió educación y mesura a todos los que vayan a intervenir: "Defendamos cada uno nuestros derechos, con el talante y el respeto que nos caracteriza a los sevillistas". La Junta comienza con un vídeo de resumen de la temporada y otro de los recuerdos a los que subieron al tercer anillo, entre ellos el mítico Biri Biri.

Del Nido no tarda ni cinco minutos en hacerse notar

Jesús Arroyo, vicesecretario, informa sobre la constitución de la mesa de la Junta, presidida por el presidente Castro, acompañado por Del Nido Carrasco y Ramos. El notario José Antonio Rey Jiménez levantará acta de todo lo que suceda. "El quorum es del 88,7%. Estarán representados 2.506 accionistas (192 presencialmente) con un total de 91.331 acciones. De un capital social de más de 6 millones, hay presente representación de más de 5,4 millones".

Del Nido se hizo notar pronto. "Nos hemos reunido Pepe Castro y yo (Del Nido) para consensuar el voto para la junta. Como es natural y coherente hemos decidio votar a favor de todos los puntos que propone el consejo y contrarios a los que propone Sevillistas 2020"... Castro le interrumpía también y daba paso al primer punto del día entre gritos del exmandatario: "¿Me van a dejar votar o no?".

Castro defiende su gestión

Castro arranca dando las gracias a la afición y explicar lo mucho que le echaron de menos durante la pandemia y defiende su gestión en el plano deportivo (puedes leerlo íntegro en este enlace).

Cruz explica las cuentas y justicia los 41 millones de déficit "sin excusas"

José María Cruz toma la palabra para aclarar el segundo punto del orden del día, admitiendo y desglosando una deuda que matizó sin excusarse. Las cuentas han sido aprobadas, con Castro aclarando antes del punto tres y cuatro que había consensuado el voto con el vicepresidente Del Nido Carrasco, mientras Del Nido Benavente grita, dividiendo a los presentes. Se queja de que no le dejan votar, Castro le recuerda una y otra vez que no está en el uso de la palabra (no se le da el micrófono) pero sí aclara que "todo el mundo ha podido votar los puntos dos, tres y cuatro". Le pide que se calle. Algunos le jalean y otros le piden que lo expulse por no respetar las normas.

Además, el Consejo de Administración del Sevilla FC presentó un presupuesto de 242 millones para el ejercicio 2021/2022.

Ni Castro ni Del Nido

"Si estuviésemos en los 90 y esto no fuese una Sociedad Anómima Deportiva, la mayoría social del sevillismo diría 'Ni Castro ni del Nido'", con estas palabras, Carlos Jiménez despertó los elogios, en el discurso más aclamado de la Junta. El que más apoyos despierta. Lo que piensa la mayoría, a juzgar por la reacción casi unánime.

Castro señaló a Del Nido por "no resperar el pacto" y "pretender vulnerar" la estabilidad del Sevilla. Le acusa de proferir "groseros ataques a sus compañeros en un acto de felonía". Le culpa, asimismo, de ser el que intenta introducir al grupo americano. El vicepresidente, Del Nido Carrasco, avaló punto por punto el discurso del presidente. Del Nido Benavente pide la palabra por alusiones, sin dejar de gritar desde su asiento. Antes, se votó el cese de la directiva.

Rechazado el cese de la directiva

Era uno de los puntos calientes del orden del día. Sin embargo, fue rechazado de manera contundente y entre muchos aplausos en la sala. Un 77,01% se pronunció en contra de la salida de los actores rectores, como pedían Del Nido y los americanos. Sólo un 0,51 por ciento votó a favor, con un 20,8% de abstenciones (el resto, en blanco). Eso aceleró el punto del día, ya que Castro anunció que no se votarían los puntos 7 y 8.

También ha sido rechazada la moción del punto 9 -delegación de facultades en el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados, así como reducir el número de consejeros-. Esta vez por márgenes mucho más estrechos. El 51,8% voto en contra, con un 0,37% en blanco, un 0,07 de abstenciones y un 47,8% de opiniones favorables.

Del Nido, finalmente, rehusó a pronunciarse. Se reserva, asegura, para los juzgados insistiendo en la ilegalidad cometida al no dejarle votar. Castro, ganador a los puntos de este primer parcial, asegura que eso es falso y sí se le ha permitido el voto. El juez tendrá la última palabra, aunque no es eso lo que le ha pedido el sevillismo, que sólo quiere una cosa: UNIDAD.