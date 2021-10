¿Una posible vuelta de Al-Thani al Málaga?

Poco se ha modificado la situación judicial del Málaga CF en los últimos meses, una vez prorrogada una instrucción de debía haber terminado el pasado mes de julio y que pidió la jueza María de los Ángeles Ruiz González al no haberse podido terminar la toma de declaración a los querellados: el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos.

Al respecto se ha referido Paco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) en Radio Marca Málaga. "Estoy esperando una reacción del Ministerio de Justicia, un apoyo a la instructora a través de una vía política si es necesario. Medios hay, no me vale lo que se dice de que no declara porque no puede. ¿Hay posibilidad de crear un foro multimedia en Twitter pero no puede declarar? Está tratando de que haya un sobreseimiento", explicó Valverde.

"Entiendo que él no debería ser tonto, y si él cree que es inocente debería ponerse a disposición de la justicia. Es una garantía para su defensa. No se puede condenar a alguien sin haberlo oído antes. A partir de ahí se elevará el procedimiento a un juzgado de lo penal. Cuando se declare absuelto, podrá volver a la dirección", añadió.

Sobre un posible regreso de Al-Thani al Málaga, Valverde quiso calmar a los aficionados del Málaga: "Hay una teoría ahí que depende de la propia legislación. Yo tranquilizaría a todo el mundo". Desde la APA yo voy a dejarme la piel porque no lo haga, siempre y cuando no sea culpable".

En ese sentido, además, el letrado indicó que no cree "que vaya a ser absuelto". "Hemos luchado por que no se imponga la desidia y que el jeque se impusiera sobre algo que cree como suyo. Vamos a luchar porque no ocurra", insistió, ya que entiende que "la ley dice que él es quien está cometiendo un fraude procesal".