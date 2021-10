RCD Mallorca 1-1 Sevilla FC: Aquí 'El Coco' es el héroe de la película

El Sevilla FC no pudo pasar del empate contra el RCD Mallorca (1-1), en un encuentro que se puede diferenciar en dos partes bien distintas para el cuadro sevillista, ya que la primera hora blanquirroja fue muy mala y mejorable, pudiendo ver como su rival de haber estado más acertado hubiera cerrado el duelo. Posteriormente, el cuadro de Nervión mejoró y consiguió igualar, llegando incluso a saborar la victoria, en el descuento del segundo acto, con un tanto de Lucas Ocampos que fue bien anulado por manos previas de Fernando, futbolista que le puso la asistencia.

Erik Lamela, fue el más destacado de cuadro de Nervión, ya que con una genialidad, un zurdado que se coló por toda la escuadra, permitió que el Sevilla FC sumara un punto, contrarrestando el tanto inicial de Antonio Sánchez, y no se vuelva de vacío de las Islas Baleares.

Una primera parte muy mejorable y con desajustes defensivos

No sorprendió Julen Lopetegui con el once inicial que presentó contra el RCD Mallorca, apostando por su 4-3-3 habitual. Regresó Bono a la titularidad en la portería después de que Dmitrovic jugara contra el Levante UD. La defensa fue la indiscutible con Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos y Acuña. En la medular destacó la continuidad de Óliver Torres, en estado de gracia, junto a Fernando y Joan Jordán, y en la punta de ataque, Suso y Munir escoltaron a Rafa Mir.

Por su parte, en el RCD Mallorca, una única novedad. Luis García Plaza reemplazó al sancionado Kang-In Lee por Amath Ndiaye.

Empezó eléctrico el choque con un acercamiento de Amath en el área sevillista. El atacante dribló a Diego Carlos y la puso en el corazón del área, donde un oportuno Koundé despejó mal en primera instancia, siendo el peligro, finalmente, cortado por un Fernando siempre bien colocado. Transcurrió el tiempo con el Sevilla FC intentando dominar a base de tener la posesión, contrarrestando así el posible peligro bermellón, pero a su vez sin tener ocasiones claras, pues Óliver Torres no fue capaz de culminar dentro del área y luego un centro de Jesús Navas fue cortado por la zaga mallorquinista. Así se llegó al minuto 13 cuando el cuadro sevillista gozó de dos oportunidades de gol. La primera surgió de las botas de Suso, tras una buena jugada entre Acuña y Navas, pero el centro de gaditano fue desviado por un rival a córner. En ese saque de esquina posterior llegó la segunda gracias a Jesús Navas que se encontró el balón en la frontal, recortó ante un rival y disparó, yéndose el balón fuera por poco.

Así se llegó al minuto 22, cuando una serie de desajustes defensivos propiciaron el gol del RCD Mallorca. Ángel recibió en el centro del campo, arrancó con el balón en los pies sin que Jordán o Fernando lo detuvieran, Amath volvió a realizar un desmarque de ruptura a la espalda de Diego Carlos, buscándolo, tal y como ocurrió en la jugada inaugural del choque, movimiento que estuvo habilitado por Jesús Navas, Amath la puso en el borde del área pequeña, el esférico salió rebotado, sin ser despejado por la zaga, y llegó a los pies de Antonio Sánchez que fusiló para adelantar a su equipo.

Tras ello, el Sevilla FC intentó neutralizar el tanto rápidamente, pero sin tirar a puerta cometiendo de paso alguna pérdida en zona peligrosa que propiciaron nuevos acercamientos del RCD Mallorca. Hasta el 33' no llegó el acercamiento más peligroso del Sevilla FC, en una jugada aislada, cuando Rafa Mir se plantó delante de Reina, tras un excelso pase de Koundé, pero su vaselina no encontró portería. Posteriormente, en el 39', fue Diego Carlos el que casi igualó, pero su cabezazo, en un córner botado por Joan Jordán, no encontró el arco isleño.

Aun así, no existía un dominio claro y sí mucha igualdad, pues el RCD Mallorca no renunció a la ofensiva a pesar de la ventaja de 1-0 disponiendo de dos ocasiones más de gol. Primero con una falta lateral de Brian Oliván que nadie acertó a rematar y que murió en manos de Bono y, luego, con un contragolpe, con origen en una pérdida de Óliver Torres que finalizó con un disparo de Ángel que se marchó fuera.

Así se llegó al final de la primera parte, con desventaja sevillista, que fue muy mejorable para los intereses del Sevilla FC, pues el RCD Mallorca estuvo más cómodo sobre el terreno de juego, forzó pérdidas en zona peligrosa y tuvo más ocasiones de gol que la escuadra de Julen Lopetegui.

Aquí 'El Coco' es el bueno de la película

No le gustó nada el primer acto a Lopetegui que introdujo a Ocampos por el amonestado Acuña modificando de paso el sistema de juego (3-5-2) . El Sevilla FC incrustó a Fernando como tercer central, dándole los carriles a Jesús Navas y a Ocampos. Aun así, fue el RCD Mallorca el que comenzó más activo con dos jugadas por banda izquierda. Ángel las tuvo para anotar. La primera, rematando mordido a las manos de Bono y la segunda, con todo a favor, golpeando en el palo desde el área pequeña. No fueron las únicas, pues Ángel volvió a tener otra no aprovechando que Fernando se durmió para no rematar con efectividad.

Era tal el desbarajuste que Lopetegui introdujo un triple cambio en el 53' para regresar al 4-3-3. Augustinsson, Delaney y Lamela reemplazaron a Óliver Torres, Munir y Suso. Vio sus frutos rápido el Sevilla FC que comenzó a encerrar al RCD Mallorca. En el 58', Reina evitó el gol de Rafa Mir con un paradón brutal con el pie. El de Cartagena remató muy bien un gran centro de Delaney.

Se llegó al 70' con dominio sevillista, pero que no lo transformaba en ocasiones hasta que apareció Navas con una internada hasta la línea de fondo por banda derecha. El de Los Palacios centró, pero Ocampos no acertó a rematar, golpeándole el esférico en la espalda, recogiéndolo un Reina atento.

Lo intentaba el Sevilla FC hasta que obtuvo el premio del empate sintiendo el RCD Mallorca el máximo castigo del fútbol: si perdonas, lo pagas. El que se la cobró fue Erik 'El Coco' Lamela que recogió un balón en la frontal y con un zurdado excelente la puso en la escuadra para poner el empate a uno en el 73'.

No se conformó el Sevilla FC, pues a pesar de la igualada mantuvo la posesión del balón y el mando del partido buscando el triunfo, aún así no tuvo ocasiones reseñables. Lo más destacado fue una falta lateral botada por Rakitic que terminó con tiro de Navas que se fue alto. Se enturbió el final del partido con protestas varias por el añadido, que fue de cuatro minutos, por una roja directa clara a Jaume Costa por falta dura sobre Lamela, sin que el marcador se moviera.

Y de milagro no se movió, porque en el últmo minuto el Sevilla FC pudo ganar con un tanto de Lucas Ocampos, pero que fue anulado por unas manos previas de Fernando que fue el que le dio la asistencia.

Al final, el Sevilla FC sumó un punto después de ser inferior durante una hora contra un RCD Mallorca que no aprovechó su superioridad para luego acabar sufriendo frente a un equipo que se creció y saboreó el triunfo con ese gol de Ocampos en el descuento que estuvo bien anulado.

- Ficha Técnica:

RCD Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Oliván; Ruiz de Galarreta (Salva Sevilla 78'), Baba, Antonio Sánchez (Sedlar 71'), Dani Rodríguez (Joan Sastre 90'); Ángel (Fer Niño 78') y Amath (Jaume Costa 78').

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña (Ocampos 46'); Fernando, Joan Jordán (Rakitic 82'), Óliver Torres (Delaney 53'); Suso (Lamela 53'), Munir (Augustinsson 53') y Rafa Mir.

Árbitro: Jaime Latre (Aragonés). Amonestó a los mallorquines Antonio Sánchez, Reina y Brian Oliván; y a los sevillistas Acuña, Delaney, Lamela, Fernando y Munir. Expulsó, con roja directa, al local Jaume Costa (90'+).

Goles: 1-0 (22') Antonio Sánchez; 1-1 (73') Lamela.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga disputado en el Estadi de Son Moix.

