Real Betis-Valencia (4-1): Una apisonadora verdiblanca que no conoce techo

Nuevo triunfo del Betis, sexto en ocho jornadas de los de Pellegrini, que fueron esta vez una apisonadora sobre el Valencia (4-1). Y eso que el fantasma del Rayo, con un gol al filo del descanso tras ponerse 2-0, reapareció en el Benito Villamarín, aunque duró un suspiro. Bastó una salida en tromba en el segundo tiempo para demostrar que este equipo va a por todas, mirando a Europa y a todo lo que venga, merced a un ejercicio de voracidad, pegada, sacrificio y ambición que tiene encandilada, y no es para menos, a una afición que ya colma las gradas del Coliseo de La Palmera.

La primera ocasión, merced a dos despejes defectuosos de la defensa local, fue para el joven Jesús Vázquez, que recortó bien en el área para fusilar a un Bravo que la sacó con la cara. Un aviso a los de Pellegrini, que reaccionaron por la vía rápida: Borja Iglesias recorta a Paulista y es derribado por Alderete sobre la misma línea. El VAR confirma que la infracción del paraguayo fue dentro, por lo que señala un penalti que el propio Panda tranaforma con tranquilidad, engañando al Cillessen. El neerlandés se redimió en el ecuador de esta fase, salvando un mano a mano con Canales, que recibió solo en boca de gol, aunque bien es cierto que su homólogo verdiblanco había evitado el empate en una acción idéntica de Marcos André, habilitado por Guedes entre líneas ante la pasividad de la zaga heliopolitana.

Un arranque eléctrico, que prosiguió con un zurdazo lejanísimo de Fekir que roza de nuevo Jasper para que la madera complete el trabajo. Materializaba su dominio el Betis con llegadas claras, nítidas, aunque se resistía el segundo. Hasta que el '9' se inventó un derechazo desde la frontal que tocó levemente en Foulquier para envenenarse lo suficiente hasta acabar en la red. Un resultado más justo, pese a los dos sustos serios del Valencia, según lo visto sobre el terreno de juego, con control absoluto del anfitrión y llegadas de sobra como para ir en clara ventaja. Una realidad que despertó a los visitantes, que empataron a seis del intermedio: córner muy cerrado que no despeja Bravo y Gabriel Paulista remacha sobre la línea. El meta chileno pidió falta del central hispano-brasileño, pero desde la sala VOR no le dieron la razón.

Como ante el Rayo, un jarro de agua fría al filo del descanso que obligaba a no tropezar en la misma piedra del repliegue y el exceso de confianza, pues no siempre podrán imponer los verdiblancos su pegada en el intercambio de golpes. De hecho, Guedes se plantó solo ante Bravo nada más empezar la reanudación, después de un pase desde el suelo de Marcos André, pero lanzó fuera. Un serio aviso de nuevo para el Betis, que contestó con otro disparo de Juanmi en una acción con Canales. Al menos, Pellegrini logró que los suyos salieran con intensidad, apretando en los pulsos pese a verse superados en los balones aéreos de estrategia. Pero fue así como llegó el 3-1, tras un córner forzado y botado por Fekir que Pezzella cabeceó, totalmente solo, a la red con un globo perfecto sobre Cillessen.

No terminaría ahí la fiesta, pues Juanmi, habilitado por Gayà muy a su pesar, gestó la goleada en un saque en largo de Bravo y en la molestia justa sobre Diakhaby para forzar el mano a mano con Cillessen, al que batió con calidad. En una acción similar, el meta neerlandés le ganó la partida al malagueño, dipuesto a ampliar su racha. El cuarto dio 'chance' a Pellegrini para reservar a hombres importantes y amonestados. De nuevo, una rotación masiva que no afecta en absoluto al rendimiento colectivo de un Betis desatado que ya no sólo se asienta en Europa, sino que mira a lo más alto de la tabla de Primera división.



FICHA TÉCNICA.-

Real Betis: Bravo; Montoya, Pezzella, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez (Guardado 63'), William Carvalho; Canales, Fekir (Joaquín 73'), Juanmi (Aitor Ruibal 73'); y Borja Iglesias.

Valencia: Cillessen; Foulquier, Gabriel Paulista (Diakhaby 45+3'), Alderete, Gayà; Hugo Duro (Hélder Costa 60'), Wass (Racic 76'), Hugo Guillamón, Jesús Vázquez (Yunus Musah 60'); Guedes (Manu Vallejo 76') y Marcos André.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego). Amarillas al local William Carvalho, así como a los visitantes Alderete, Hugo Guillamón, Guedes, Foulquier y Manu Vallejo.

Goles: 1-0 (14') Borja Iglesias, de penalti; 2-0 (30') Borja Iglesias; 2-1 (39') Gabriel Paulista; 3-1 (61') Pezzella; 4-1 (68') Juanmi.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 11ª de LaLiga, disputado en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla sin restricciones de aforo por el coronavirus ante 43.123 espectadores.