"Casi cualquier jugador que busques hoy día está en la base de datos del Sevilla con varios informes de sus técnicos"

Durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, Óscar Arias, quien fuera secretario técnico y director deportivo del Sevilla FC, también recordó su paso por Nervión, al mismo tiempo que analizó la actualidad del conjunto blanquirrojo, de la mano de Lopetegui y un Monchi que, a su juicio, ha configurado una gran plantilla. Tras hablar sobre su experiencia en Cádiz y sus opciones de recalar en el Granada CF, Óscar Arias se centra ahora en el Sevilla FC y el trabajo de su dirección deportiva.

- La dirección deportiva del Sevilla FC: "El Sevilla, si algo tiene, es que tiene una dirección deportiva que lleva trabajando de la misma forma desde hace muchísimos años. Monchi instauró una metodología de trabajo que hoy día creo que seguirá vigente al seguir él al frente del club. Esa metodología ha creado un archivo de datos, de informe de jugadores, en el cual hay miles de futbolistas. En momentos determinados pueden tener una valoración positiva, importante, para incorporarse al club. Evidentemente casi cualquier jugador que tú quieras hoy día tener algún tipo de conocimiento te metes en la base de datos del Sevilla FC, lo buscas y seguro que hay varios informes de técnicos propios hablando de ese futbolista, con su valoración. Eso está ahí a disposición del club y el director deportivo que esté puede hacer uso de esa información que los técnicos del club han ido volcando en el sistema y que es propiedad del Sevilla FC".

- La vuelta de Monchi: "El Sevilla lleva muchos años siendo el mismo Sevilla. Lo que es muy complicado es que todos los años se cumplan los objetivos que se proponen. Las competiciones son muy exigentes y el Sevilla compite en todas ellas con las máximas aspiraciones y eso hay que entender que es complicado. Tener a un equipo ahí arriba de manera continua y el Sevilla poco a poco otra vez está volviendo a meterse ahí arriba y a ver si este año puede conseguir cosas importantes, pues tiene muy buena pinta".

- Su paso por Nervión: "En el mundo del fútbol todo es cuestionable. Siempre se puede poner en entredicho. Todas las cuestiones y argumentos que quieras poner sobre la mesa son válidas, aunque el final los resultados son los que mandan. Yo, en los cinco años que he estado allí, el último como director deportivo, con una situación muy complicada, muy difícil. El primer año tras la era posMonchi, con las estructuras hechas a su imagen y su semejanza. Todo el entorno entendía el club desde la perspectiva de Monchi".

- Caparrós: "Ahí no voy a entrar yo a valorar el trabajo que se hizo a posteriori. Yo entiendo que la situación no era fácil. No lo era para mí, tampoco para Joaquín (Caparrós). Al final se alcanzó la final de la Copa, se llegó a los cuartos de final de la Champions, que cayó dignamente contra el Bayern y el equipo consiguió clasificarse finalmente para Europa. Yo recuerdo que cuando llegué al Sevilla FC en 2013 el Sevilla venía de unos años muy difíciles, en los cuales había quedado fuera de Europa. Entró en una repesca por problemas institucionales del Rayo y el Málaga, si no recuerdo mal, y ese año se consiguió ganar de nuevo la Europa League. Todas las etapas tienen un principio y tienen un final".

- ¿Se sintió respaldado por el presidente?: "Bueno. Cuando hablo de que fue un año muy complicado, incluyo también al presidente y al consejo de administración. A todos los que formamos parte del Sevilla; sabíamos que iba a ser un año complicado. Cada uno intentó afrontar la situación de la mejor manera que pudo. Yo no guardo rencor a nadie, yo estoy muy agradecido a todos por la etapa que pasé allí en Sevilla. Fueron años tanto en lo personal como en lo profesional magníficos para mí".

- ¿LaLiga?: "Soy un poquito más cauto y me gusta esperar un poco más para ver la adaptación y el rendimiento que pueden llegar a dar los jugadores. Está claro que ha sido un mercado complicado, porque las circunstancias del covid han afectado a las economías de los clubes. Ha sido un mercado que ha estado muy parado, con muy pocos movimientos de salidas. Las incorporaciones están muy supeditadas a aligerar plantillas. Los jugadores no quieren perder sus contratos, las condiciones económicas que tienen, y los clubes, en algunos casos, han tenido unas pérdidas muy importantes. Ha sido un mercado con unas condiciones muy difíciles para trabajar en cualquier dirección deportiva. El Sevilla, a pesar de que goza de una economía ejemplar en muchos aspectos y que está a un nivel alto, habrá tenido también sus dificultades y sus problemas, pero creo que una vez más ha conseguido hacer un equipo muy competitivo y que con un poco de paciencia, y de respaldar al técnico y a la plantilla, el Sevilla FC con un poquito de suerte puede optar a algo importante. Lo que es muy difícil, o no es demasiado oportuno es pretender que el Sevilla FC esté primero o segundo todo el año. En España está el Real Madrid, está el Barcelona, que a pesar de todos los problemas que tiene es el Barcelona; está también el Atlético de Madrid, que está a un nivel muy alto... Y luego hay otros clubes que están demostrando también que tienen capacidad para competir por cosas importante. La Real Sociedad, con un grupo muy importante; el Villarreal, a un nivel competitivo alto, o el Valencia, que en algún momento tiene que relanzarse y volver hacia arriba. La competición es muy exigente. Va a haber momentos difíciles; momentos más duros. Creo que el Sevilla FC tiene un magnífico entrenador y una gran plantilla. Que con un poquito de empujar entre todos€ Lo importante es llegar a ese final de la competición con opciones reales, como ocurrió el pasado año".

- ¿Volver al Sevilla FC?: "Ahora mismo no me lo planteo y creo que el Sevilla tampoco se lo plantea. Estuve cuatro años junto a Monchi, cuatro años fantásticos. Creo que formamos un equipo de trabajo muy bueno; no él y yo, sino todos los que lo formábamos en esa etapa. Se consiguieron objetivos importantes y yo guardo gratos recuerdos tanto en lo profesional como en lo personal. Disfruté muchísimo y eso lo guardo para mí. Hoy día ni yo estoy pensando en eso ni creo que Monchi esté pensando en eso".