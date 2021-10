Lo que impide a Cervera contar con Gudelj para su Cádiz.

Nemanja no es el único de los Gudelj que defiende la elástica de un equipo andaluz, haciendo lo propio en el Sevilla FC. Su hermano pequeño, Dragisa, también defiende el amarillo de un Cádiz B en el que es todo un habitual en el once de Alberto Cifuentes.

Con contrato hasta 2022, el futuro de Dragi Gudelj podría estar ligado al de su hermano, el del sevillista Nemanja, que este curso no está contando con demasiado protagonismo ante los ojos de Lopetegui y quien podría acabar abandonando el Sevilla FC esta temporada. Bien este mes de enero, cuando le llegarán nuevas ofertas, o a final de curso. Y es que los de Nervión ya intentaron darle salida, sin suerte, el pasado verano, cuando ninguna de las ofertas contentó al internacional serbio. Sonó para el Valencia, pero nunca acabó de concretarse el movimiento.

Lo mismo puede ocurrir con el menor de los Gudelj, Dragisa. Todo un habitual en los esquemas del primer filial amarillo, habiendo sido titular en siete de los ocho partidos que el Cádiz B ha disputado hasta la fecha en el Grupo IV de la Segunda RFEF.

Con el Cádiz, Dragi Gudelj ha participado con el primer equipo, a las órdenes de Cervera, durante la pasada pretemporada, habiendo demostrado ser un jugador interesante como lateral y como central izquierdo. Con una buena pegada, fue, incluso, el encargado del balón parado.

Sin embargo, su edad le impide dar el salto al primer plantel amarillo, ya que al no ser sub 23, no podría volver a bajar al filial. Sería quemar una bala innecesaria, ya que Cervera tampoco podría asegurarle un papel protagónico en Primera.

El zaguero, que firmó en agosto de 2020 por dos temporadas, aterrizó en Cádiz procedente del Vitoria de Guimaraes, estando su futuro a día de hoy más fuera que dentro. Está por ver qué pasará a final de temporada. Y es que los Gudelj están muy felices en el sur de España.