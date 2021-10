Pezzella desvela sus planes de futuro

Germán Alejo Pezzella ha comenzado a volver sobre sus pasos. Canterano de River Plate, despuntó con el primer equipo de los 'millonarios' antes de dar el salto a Europa de la mano del Real Betis, club al que regresó el pasado verano después de cuatro años como jefe de la defensa de la AC Fiorentina italiana. Con el club verdiblanco firmó un contrato hasta 2025 que espera poder cumplir, pero el internacional argentino de 30 años ya tiene más que decididos sus planes de futuro.

En este sentido, el zaguero del Betis ha concedido una entrevista en su país y ha relatado esas hoja de ruta en su conversación con TNT Sports, que le han sacado un compromiso para volver a la capital de Argentina y volver a enfundarse la camiseta franjirroja en el majestuoso estadio Monumental, completando así el círculo de Buenos Aires-Sevilla-Florencia y Florencia-Sevilla-Buenos Aires. Sus declaraciones, además, han tenido mucho eco, ya que Pezzella sigue siendo muy querido por la hinchada de River.

"Siempre será en mi casa y siempre estará en mi cabeza poder volver a River. Es así desde el día que me fui de Argentina", comenzó el central de forma decidida sobre un posible regreso al club de Núnez, donde disputó 70 partidos y anotó cinco goles, uno de ellos en un derbi ante Boca Juniors, el máximo rival del club en el que se formó y que le catapultó a la élite.



En este sentido, recordó que ha podido volver a jugar en el Monumental con la selección albiceleste y ahí fue cuando le quedaron más que claros esos planes para cuando acabe su contrato con el Betis: "Cuando me tocó jugar contra Bolivia después de más de seis años de no jugar ahí fue un choque de sensaciones impresionante. Ahí fue cuando reforcé más esa idea de decir: ojalá que el día de mañana se dé esa posibilidad (de volver a River)".

No obstante, Pezzella no confunde el cariño por su club de toda la vida con una falta de humildad. Todo lo contrario, el zaguero advierte de que ese regreso se dará sólo si el club y el equipo lo necesitan en ese momento, algo que no tiene claro dada la grandeza de la entidad.. No es que uno levanta la mano y dice 'el mes que viene quiero volver'. Uno tiene quea esos tiempos".

Eso sí, no pudo dejar más claro cuál es su deseo: "Ojalá el día de mañana River me necesite y que se dé todo para volver a vestir esa camiseta". "En el momento en el que me fui a Sevilla me quedó ese gustito de no haberme quedado más tiempo", reflexiona Pezzella, quien acaba de regresar al Betis después de cuatro años en la Serie A y que este pasado miércoles celebraba su primer gol en esta segunda etapa como verdiblanco, ante el Valencia.

El entrenador de River sigue siendo el mismo de su último año allí, un Marcelo Gallardo que tuvo un detallazo que el futbolista bético asegura que nunca olvidará: "Tenemos contacto cada cierto tiempo y le quiero agradecer públicamente su detalle. Cuando el año pasado me contagié de Covid, fue una de las primeras personas en mandarme un mensaje y charlar un rato conmigo. Marca lo que es no sólo en la parte técnica, que es lo que la mayoria ve. También es lo que transmite, que es el camino que lleva que se estén consiguiendo estos resultados".

"Lo de Gallardo llama la atención. No es normal todos los años que estuvo en el club ni lo alto que puso la vara. El ambiente del fútbol espera saber qué hará Gallardo cuando se vaya de River Plate. Pero lo mejor es que se quede allá, porque está ganando todo", añadió entre risas un Pezzella que no se olvida de sus orígenes y que espera seguir manteniendo la confianza de Lionel Scaloni y ser uno de los 23 de la albiceleste que luchen el año que viene en Qatar por el tercer mundial de la historia de Argentina.