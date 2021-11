Tras el 3-0 del Wanda, Rui Silva pide paso

Tras 21 partidos invicto y casi un año, Claudio Bravo volvía a perder un partido con el Betis. No lo hacía desde el pasado mes de noviembre de 2020 en San Mamés, cuando el equipo verdiblanco recibió otra dura goleada (4-0), tan dolorosa como la del Wanda Metropolitano.

Su presencia en el coliseo madrileño le hacía superar en el número de partidos a los de Rui Silva (ocho a siete), pero también era su cuarto encuentro consecutivo por lo que, en teoría, debería ser el internacional portugués el encargado de defender la portería en los dos trascendentales partidos de esta semana, ante el Bayer Leverkusen y el Sevilla F.C. El último encuentro del ex del Granada fue en Mendizorroza. Bravo regresó ante el Bayer y jugó ante Rayo, Valencia y Atlético.

Hasta ahora, sus números habían sido parejos, Rui Silva ha encajado siete goles en los seiete partidos que ha disputado y Bravo, con los tres de ayer, lleva trece recibidos en sus ocho encuentros. No obstante, a su favor estaba que el Betis nunca perdía con él bajo el arco. Marcadores como el 4-3 ante el Celtic, el 3-2 frente al Rayo o el 3-0 del Wanda le han lastrado, aunque no mermado en su confianza ni en la de Pellegrini. No en vano, Bravo evitó que la goleada ante los de Simeone fuera mayor y fue el mejor del Betis. Lo que no habla muy bien del encuentro jugado este domingo por sus compañeros.

El Betis tiene dos porteros de un nivel espectacular y, hasta ahora, ninguno ha dado motivo para que se deje de confiar en él. Hay dos partidos claves antes del parón y, juegue quien juegue, Pellegrini sabe que estará a la altura.