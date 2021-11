Clamor popular en el once tipo del Sevilla FC: Lamela y diez más

Es un clamor. La respuesta del sevillismo es unánime a la hora de señalar al futbolista más en forma en este primer tercio de la temporada 2021/2022. Erik Manuel Lamela no tiene rival. Es más, viendo sus números y, sobre todo, sus sensaciones cada vez que es alineado por Julen Lopetegui, la pregunta que se hacen muchos es la de por qué no es titular indiscutible. Es cierto que, por sus características (zancada, velocidad, desborde, ritmo, último pase, gol...) siempre funciona como revulsivo. No obstante, la afición tiene claro que el once tipo del Sevilla FC deben estar compuesto por Lamela y diez más.

A Lopetegui le gusta como recambio para agitar los partidos que no van por el camino que le gusta al metódico técnico vasco. No le falta razón, para prueba, el zurdazo que limpió la escuadra de Manolo Reina en un espectacular golazo para poner el definitivo 1-1 en el duelo del pasado miércoles ante el Mallorca. No obstante, cuando sale como titular también responde, como evidenció en el choque del sábado ante CA Osasuna (2-0), en el que, pese a no marcar, fue el mejor arma del Sevilla FC.

Así lo eligieron los participantes de la #EncuestaHelvetiaED que preguntaba por el MVP del triunfo del cuadro nervionense ante los rojillos, que llegaban al Sánchez-Pizjuán como los mejores visitantes de LaLiga e invictos a domicilio. El extremo argentino fue elegido el mejor por cerca de siete de cada diez encuestados, acaparando un 67 por ciento de los votos y superando ampliamente a los goleadores Diego Carlos Santos (11%) y Lucas Ocampos (7%). Los centrocampistas Thomas Delaney y Joan Jordán, omnipresentes contra los navarros, recibieron el reconocimiento de un 8 y un 7%, respectivamete.



Su buen hacer ha hecho que en Argentina reclamen su vuelta a la selección. Lamela no sólo brilla con sensaciones, con buenas carreras al espacio, rompiendo líneas en conducción, atacando al espacio con su potente zancada o sorteando rivales. Además, el ex del Tottenham es definitivo y determinante en los últimos metros. No en vano, el bello tanto en tierras baleares le coloca como máximo goleador del Sevilla FC con cuatro dianas, las mismas que Rafa Mir y una más que Youssef En-Nesyri.

Asimismo, también es el mejor asistente del cuadro blanquirrojo con dos servicios directos de gol, como Navas y En-Nesyri, al que se podría sumar el penalti provocado ante el Wolfsburgo y que fue transformado por Rakitic en el definitivo 1-1. Por todo ello, cuesta entender que de los 14 encuentros que ha participado, sólo haya sido titular en cuatro de ellos. En el resto se tuvo que conformar con el rol de revulsivo.

El sevillismo lo tiene muy claro, sobre todo después de que aguantase con cuatro amarillas ante Osasuna y evitase la sanción por acumulación de amonestaciones de cara a la visita del próximo domingo al Benito Villamarín para enfrentarse al Real Betis. Es un clamor popular, para el derbi: Lamela y diez más.